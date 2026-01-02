黃暐瀚挺軍購：台灣必須成為「讓老虎硬吃必重傷」的豪豬，讓侵略者付出代價

政治評論員黃暐瀚今天在臉書發文，針對沈富雄提出的「台灣該當狐狸還是豪豬」這個大哉問，分享了他深入思考後的看法。他認為台灣應該選擇成為「豪豬」，透過厚植國防力量來嚇阻對岸動武。

沈富雄提問引發思考 黃暐瀚深入研究生態關係

黃暐瀚表示，沈富雄的提問引發了他的好奇心，促使他查詢老虎與狐狸、豪豬之間的生態關係。他發現無論是豪豬還是狐狸，老虎若真要捕食都能辦到，但由於狐狸擅長躲避、豪豬身有尖刺，覓食過程會消耗過大體力而不划算，因此老虎通常不會將兩者列入首要食物選項。

豪豬倒勾尖刺成關鍵 捕食者恐危及性命

值得注意的是，豪豬的刺具有倒勾設計，一旦刺入老虎身體，會隨著肌肉運動越陷越深，若老虎硬要捕食豪豬，恐怕會危及自身性命。這個生態現象讓黃暐瀚得出結論：台灣應該效法豪豬的防衛策略。

狐狸易成獵物 豪豬能讓侵略者付出代價

黃暐瀚分析，台灣無法控制對岸是否會採取軍事行動，狐狸雖然能躲，但一旦被捕獲就會成為輕易入口的獵物。相較之下，豪豬能讓企圖捕食者付出慘痛代價，這種嚇阻力量正是目前最能阻止對岸動武的最大障礙。

動武恐遠離復興目標 嚇阻成最佳防衛

從對岸角度思考，黃暐瀚指出，若中共併吞台灣的理由是為了「偉大民族復興」，那麼一旦對台動武後引發台灣抵抗、台海對峙、國際譴責甚至各國介入，反而會讓中共離「偉大復興」目標越來越遠，自然不會輕易採取行動。

厚植國防不主動攻擊 兩岸和平共榮

黃暐瀚強調，豪豬不會主動攻擊，正如台灣不會進攻對岸，只要對岸不動武，兩岸自然相安無事、和平共榮。他的結論是台灣應該厚植國防實力，採取豪豬式的防衛戰略，以嚇阻力量維護台海和平。