黃暐瀚提中國人踢達摩台灣！粉專笑：離被中共制裁可能越來越近

政治中心／黃依婷報導

中國籍女子不爽以達摩拼成的「台灣」及「TW」字樣，闖入管制區搞破壞。（圖／翻攝自Threads @wuhsuehlin帳號）

一名中國籍女子不爽以達摩拼成的「台灣」及「TW」字樣，闖入管制區搞破壞，此事件引發台日網友怒火，前往日本旅遊的台灣遊客，不忍心見台灣遭中國人踐踏，前往該處將「台灣」拼回，全網讚爆。對此，資深媒體人黃暐瀚也有感而發「出了國就是代表國家，我們要讓世界看見台灣，看見好的台灣」。

黃暐瀚發文，日本大阪勝尾寺有「達摩」，旅客買完可帶回，可放置，放在寺裡的任何地方，十一月初許多台灣旅客將達摩排在地上，排成了台灣地圖，之後越排越密成為打卡景點，寺方特別拉了護欄保護這塊「達摩台灣」，直到前幾天一位女遊客不知為何闖入護欄，破壞達摩台灣，過程中她的同行家人一度制止，但女遊客不為所動。

黃暐瀚表示，勝尾寺寺名起源於日本清和天皇久病不癒，經勝尾寺祈福後康復，故賜名「勝王寺」，寺方不敢僭越，取「王」字同音「尾」，成了「勝尾寺」，去參拜的人，往往是為了求勝，但勝尾寺的「勝利」並非「打敗他人」而是「戰勝自己」。

黃暐瀚提到，被踢壞的「達摩台灣」已經被後續的旅客復原，身為台灣人，我們在全球各地勇敢熱情希望世界看見台灣的同時，面對打壓、污衊與矮化，我們不必理會，無需動怒，更重要的是展現堅韌的一面，展現台灣友善、有禮、誠懇、願意助人的特質，出了國就是代表國家，我們要讓世界看見台灣，看見好的台灣。

貼文曝光後，臉書粉專「峰狂打臉94爽」也笑喊，「暐瀚啊～你離被中共制裁的可能性越來越高了欸，我知道你不怕！如同小英前總統説的：不論你是台灣派、中華民國派中華民國台灣派，大家團結起來一起爲走向世界努力這就是最大的『台灣共識』」。

