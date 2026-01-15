黃暐瀚揭民進黨內初選「德意志」：派最強的出來，不是「派我的人出來」

記者李鴻典／台北報導

民進黨布局2026縣市長選戰，近日接連進行民調，引發討論。資深媒體人黃暐瀚撰文，以結果論，台南、高雄、嘉義，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

黃暐瀚撰文，以結果論，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。（圖／總統府提供）

何謂德意志？黃暐瀚寫道，因為高雄賴瑞隆僅以 0.6% 勝出，所謂「德意志」的說法，這兩天在媒體蔓延。

他說，今天台南結果出來，賴清德支持的林俊憲，以 2.7% 落敗，其中被視為「國王調配器」的「黨中央民調」，陳亭妃還贏了林俊憲 5.3%，如果民進黨初選真的只看「德意志」，那唯一的解釋，就是林俊憲被賴清德衝康了，故意衝到輸。

黃暐瀚直言，政治很複雜，人性很多變，但辦一場「公平、公正、公開」的初選，沒有那麼難，就是「誰民調高，提名誰」，這麼簡單。

退一萬步說，如果賴清德會用盡辦法，「搞定自己人」出來選，最後搞到大選大敗，台南高雄都輸掉，他黨主席下台，2028掰掰，會有人這麼做？有可能會這樣做嗎？

除非這個人，喜歡拿刀插自己大腿，還邊插邊問別人：「你怕不怕」？黃暐瀚指出，以結果論，台南、高雄、嘉義，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

