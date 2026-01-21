黃暐瀚解析拒簽爭議 直言守住制度才是真團結

日前陳亭妃拜會議會黨團，未完全簽署「2026民進黨勝選共同聲明」協議保證。（資料照片／張哲偉攝）





民進黨台南市長人選陳亭妃近日因拒絕簽署台南市議會民進黨團提出的聲明，引發外界討論。資深媒體人黃暐瀚今（21）日在節目《嗆新聞／POP撞新聞》中指出，從聲明內容與時機來看，陳亭妃的選擇並非對立或不團結，而是「有其必要性嗎？」，而且也可以避免民進黨陷入內耗。

黃暐瀚表示，陳亭妃日前拜會民進黨台南市議會黨團，原本是為市長選舉爭取支持、凝聚共識，卻在過程中被要求簽署一份包含三項條件的聲明，其中包括要求與特定人士做明確切割、限制未來輔選對象，以及對選後議會正副議長選舉表態支持黨團人選。

他指出，聲明中「清廉勤政愛鄉土」的價值本身並無爭議，但要求「與特定人士切割」的條文，指向性過於明確，容易被解讀為針對單一候選人設下的政治門檻。「如果照這個邏輯推演，那是否所有曾有爭議、或正在司法程序中的人，都要被全面切割？」黃暐瀚直言，這在實務與政治現實中都難以成立。

針對不得輔選國民黨或其他無黨籍人士的條款，黃暐瀚也認為，台南地方政治長期存在大量無黨籍力量，市長候選人勢必需要廣泛溝通與整合，若事前以文件形式設限，反而可能綁住未來市政運作與選戰布局。

黃暐瀚強調，從整體脈絡來看，這份聲明並非單純的價值宣示，而是在政治現實中「針對性過強」，也因此讓陳亭妃陷入「簽或不簽都為難」的處境。他直言，若是站在候選人角度，拒絕簽署並非不尊重黨團，而是避免讓初選結果被事後附加條件架空。

「民進黨內部的競爭，應該止於初選。」黃暐瀚指出，若在初選之後仍持續用聲明、條款或政治動作彼此設限，只會讓黨內紛爭擴大，最終得利的只會是國民黨。他直言，黨內內耗一旦擴大，「國民黨一定高興到睡不著」。

黃暐瀚最後強調，真正的團結，應該建立在尊重制度與民意之上，而不是讓勝出者背負額外條件。「從這個角度看，陳亭妃選擇不簽，反而是在替民進黨踩煞車，避免走向自我消耗。」