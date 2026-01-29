黃暐瀚解析「李四川為何不急」：國民黨五大擔心都是多慮

國民黨新北市議員林金結日前在中常會上呼籲黨主席鄭麗文盡快徵召李四川參選新北市長，引發黨內對提名時程的討論。政治評論員黃暐瀚在「暐瀚觀點」節目中分析，李四川本人完全不急，國民黨的五大擔心其實都不必要。

黃暐瀚指出，李四川對外界催促表態相當淡定，強調與侯友宜、劉和然在行政院院會經常見面，沒必要特別安排。他認為李四川目前正專注輝達簽約等市政工作，「好好去簽輝達，比成為候選人到處拜廟更有效」。

黃暐瀚分析國民黨的「五急」都站不住腳。首先，擔心李四川不選是多慮，因為李四川從未像1998年馬英九說了213次不選，反而明確表示時間到就會登記。其次，根據美麗島電子報民調，即使三腳督李四川仍以34.2%領先蘇巧慧32.7%，一對一更大贏近10個百分點，證明不必擔心蘇巧慧超車。

第三，劉和然已表明願賭服輸，黨內分裂疑慮不存在。第四，黃國昌強調「如果男主角不是我，千萬不用擔心會扯後腿」，三腳督風險可控。第五，侯友宜不可能希望執政八年後輸掉新北，必然全力支持。

黃暐瀚強調，李四川在新北市的優勢來自兩點：過去擔任副市長的地方經營，以及符合新北市民對實幹型市長的期待。「新北市要的不是光鮮亮麗的明星，而是像侯友宜這種會做實事的市長。」他認為農曆年前後何時推出李四川真的不必那麼急，選舉是水到渠成的事。

