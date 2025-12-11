黃暐瀚解讀美國國安報告：台灣很重要!晶片戰略地位雙重關鍵

資深媒體人黃暐瀚11日在「暐瀚觀點」節目中深度解析美國新版國安戰略報告,直言結論只有五個字:「台灣很重要」,並強調這是一份對台灣高度友善的報告。

黃暐瀚引述報告第23頁內容指出,台灣之所以備受關注,首先是因為半導體生產在全球具主導地位,更重要的是台灣可直通第二島鏈,且將東北亞與東南亞分成兩個重要區域。報告強調,全球三分之一航運必須經過南海,對美國經濟至關重要,因此透過維持軍事優勢、遏止台灣引發的衝突是當務之急。

針對外界質疑美國是否撤出亞洲,黃暐瀚解讀報告內容澄清,美國並非放棄第一島鏈,而是要「呼朋引伴」,敦促日本、韓國、台灣、菲律賓、印度等第一島鏈國家增加國防支出,集體建立威懾能力。他比喻:「美國隊長不是一個人面對九頭蛇,而是把浩克、索爾、鋼鐵人全找進來,組成第一島鏈聯盟。」

黃暐瀚指出,報告雖未點名中國,但明顯針對潛在威脅,目標是防止任何競爭對手控制南海、對航道收取通行費或關閉航道。他強調,美國堅持不支持兩岸任何單方面改變現狀,「也就是中國不能打台灣,台灣也不要搞台獨」。

黃暐瀚總結三大重點:台灣戰略地位與晶片產業都重要、美國不支持兩岸片面改變現狀、美國將聯合第一島鏈國家增加軍費壓制解放軍。他反問:「台海不發生戰爭,難道你還不高興嗎?我看了非常高興,這份報告好到要說謝謝。」 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

