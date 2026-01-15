黃暐瀚評民進黨初選：「德意志」非派嫡系 而是選最強出戰

民進黨台南、高雄、嘉義縣市長初選結果出爐。資深媒體人黃暐瀚剖析，所謂「德意志」非指嫡系，而是「派最強的出來」。由左而右，初選勝出者，分別為台南陳亭妃、高雄賴瑞隆、嘉義蔡易餘。除賴瑞隆為賴系外，另兩人皆非賴系。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今（15）日在臉書發文，針對民進黨台南、高雄、嘉義縣市長初選結果，剖析所謂「德意志」（意指賴清德意志）的真義。他直指，結果顯示「德意志」並非強推嫡系人馬，而是「派最強的出來」，以確保選戰優勢。

黃暐瀚強調，政治雖複雜，但初選應秉持「公平、公正、公開」原則，「誰民調高，提名誰」是最簡單的規則。他以台南初選為例指出，賴清德支持的林俊憲落敗給陳亭妃，黨中央民調更顯示陳亭妃領先林俊憲5.3%。若僅憑「德意志」操縱，唯一解釋是林俊憲被「衝康」（意指故意放棄）。但黃暐瀚質疑，賴清德豈會自毀長城？「除非這個人喜歡拿刀插自己大腿，還邊插邊問別人：你怕不怕？」他認為，賴清德若刻意「搞定自己人」導致大敗，不僅黨主席位置難保，2028年總統路也將斷送。

以結果論，黃暐瀚分析，賴系人馬在三地僅高雄賴瑞隆出線，台南林俊憲、嘉義黃榮利皆失利。高雄初選於13日公布，賴瑞隆以0.6%微幅險勝邱議瑩、許智傑與林岱樺，民調對比國民黨柯志恩皆勝出。台南初選15日揭曉，陳亭妃以60.86%支持度勝過林俊憲的58.16%，差距2.7%，對比國民黨謝龍介皆佔上風。嘉義縣14日結果，蔡易餘以64.81%壓倒性擊敗黃榮利的38.19%，差距逾26%，對比國民黨王育敏皆領先。

黃暐瀚指出，此結果證明民進黨初選未受派系左右，而是依民調實力定勝負。他預測，這些初選勝出者將團結對抗國民黨對手，如高雄賴瑞隆迎戰柯志恩、台南陳亭妃對決謝龍介、嘉義蔡易餘挑戰王育敏。民進黨預計21日中執會正式提名，屆時將確認完整布局。

民進黨此次初選採對比式民調，由三家民調公司同步執行室內電話調查，每區1200份有效樣本。政壇觀察家認為，黃暐瀚的評論反映出黨內派系平衡的微妙變化，新潮流（賴系）雖有影響力，但民調仍是最終裁決者。此波初選也為2026九合一選舉定調，綠營鐵票倉南台灣能否續守，將成關鍵。

