黃暐瀚談兩岸關係：從WHA到法國茶賽看中國對台態度

資深媒體人黃暐瀚18日在《暐瀚觀點》節目中,針對前民進黨立委沈富雄提出的「中國愛台灣此愛無絕期」論點提出不同觀點,認為中國對台灣並非真愛,而是佔有慾。

黃暐瀚回顧2004年世界衛生大會(WHA)時,中國副總理吳儀表示台灣參與WHO「於情、於法、於理」都不符,當時中國外交官沙祖康更對台灣記者說出「誰理你們」這句話。他指出,中國不顧台灣2300多萬人的醫療人權,這樣的態度很難說是「愛」。

黃暐瀚分析,2009至2016年台灣能參與WHA,是因為接受「province of China」(中國一省)的定位。2017年後蔡英文政府不接受此定位,台灣便無法再出席。他強調,即便接受這個定位,中國的行為也令人費解。

廣告 廣告

近日在法國巴黎茶葉比賽中,台中梨山茶農獲獎時,現場出現疑似中國籍人士抗議「台灣只是中國一省」。黃暐瀚質疑:「既然你都把台灣當成中國一省,台灣得獎了你不是應該高興嗎?」他比喻,這就像父親在兒子領獎時站起來抗議一樣荒謬。

黃暐瀚舉例,巴黎奧運時中國網友盯著台灣選手比賽,看到有人為台灣加油就要搶旗子;在國際場合持續打壓台灣。他認為這些行為都顯示中國並非真心關愛台灣,只是想要佔有台灣。

黃暐瀚最後呼應習近平曾提出的兩岸「心靈契合」,反問這些打壓行為如何能讓台灣人與中國心靈契合。他強調,中國對台灣的態度「不是愛,也不是關心,只是佔有慾」。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

更多品觀點報導

戰爭威脅 內政紊亂與民生通膨 解析台灣人口雪崩的深層結構

中國今年前10月出口年增5.3％ 滙豐投信解讀貿易策略升級

