黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高

政治中心／黃韻璇報導

2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。

黃暐瀚8日發文針對六都選情提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察，他表示，對綠營來說是「兩攻」，點名台中市、新北市因為侯友宜、盧秀燕不再尋求連任，因此面對「新人」綠營挑戰機會提高，包含台中何欣純、新北蘇巧慧將會全力猛攻。

廣告 廣告

民進黨立委何欣純獲徵召參選2026台中市長（圖／翻攝自何欣純臉書）

至於「兩守」則是台北市、桃園市可以說是一將難求，黃暐瀚直言原因無他，就是幾乎難贏，所以這邊所謂「兩守」，是民進黨要守住40%得票率，不是真已經到了要翻轉勝選的程度，他認為，民進黨能在台北桃園拿超過40%，就算不差。最後則是「兩贏」，黃暐瀚表示，台南市、高雄市對綠營而言「壯士可以斷腕，斷頭直接升天」。台南高雄是民進黨本命區，一定用120%的力氣尋求連任，若是沒贏賴主席下台，2028是否連任恐出現變數。

黃暐瀚認為，台北蔣萬安目前強到找不出對手。（圖／資料照）

接著黃暐瀚以國民黨的角度分析，對藍營來說，「兩攻」台南高雄，謝龍介、柯志恩猛攻，只要能搶下一都就算藍贏大贏；「兩守」新北台中，新北李四川、台中江啟臣雖是初選，但侯盧都將全力護盤，黃暐瀚直言，「總不能幹了八年市長，最後市民卻決定要政黨輪替，這對侯盧都不是臉上有光的事」；最後「兩贏」台北、桃園，他認為，台北蔣萬安、桃園張善政，目前強到找不出對手，這兩都若是敗選，國民黨主席鄭麗文會被轟下台。

更多三立新聞網報導

有樣學樣？黃暐瀚：中共一直計劃斬首台灣，提高難度就對了

籲總統賴清德彎下身段 黃暐瀚6建議：才會真的對藍白立委造成壓力

黃暐瀚挺軍購點名韓國瑜2028 徐巧芯：支持不等於要無腦

力挺軍購案！黃暐瀚：若2028是韓國瑜、蔣萬安當總統，台灣需不需國防？

