黃暐瀚：蘇巧慧穩坐綠營新北最強選將、李四川領先不急？黃國昌剩一個月扭轉民調

政治評論員黃暐瀚在廣播節目中的最新分析，2026 年新北市長選戰局勢已逐漸明朗。黃暐瀚以「巧慧不弱、四川不急」為題，指出目前李四川雖然在各項民調中維持領先，但面對外界急於促成提名的壓力，李四川展現出強大的定見，更直言「不必談這個」。

新北市長選戰焦點：為何李四川「不急」？黃暐瀚：逼他表態等於逼他離開副市長

黃暐瀚透露，關於李四川的參選意願，他在三個月前受訪時就已給出明確表述：「如果有初選，我就去登記，副市長當然就沒辦法再做了。」這意味著李四川只要一旦成為參選人，就必須離開台北市副市長的職務。

廣告 廣告

黃暐瀚進一步解讀，現在外界與國民黨支持者一直逼李四川趕快成為候選人，對李四川而言，現實上就是「逼他離開台北市副市長」。他強調，李四川並非不承擔，而是目前有更重要的市政任務（如與輝達簽約）尚未完成，因此面對農曆年前提名的傳聞，李四川的回應是：「你在急什麼？好好過年吧，絕對沒有這個事。」

「巧慧不弱」實力解析：蘇巧慧穩坐綠營最強人選

針對民進黨的選情，黃暐瀚評估，蘇巧慧是民進黨這幾年來最強的新北市長候選人。他指出，蘇巧慧在民調中雖然暫時輸給李四川，但卻能贏過民眾黨的黃國昌以及新北市副市長劉和然。

黃暐瀚預測，最後新北市的終極對決，極大機率就是「李四川對上蘇巧慧」。他提醒，雖然目前李四川民調最高，但蘇巧慧並不算是落後者，且選戰尚未開始，領先者是否會轉弱仍未可知。

黃國昌三優勢挑戰「川伯」？黃暐瀚分析：民調與時間是兩大硬傷

民眾黨已表態將徵召黃國昌參選新北。黃國昌日前接受專訪時，自認比起李四川更有活力、有幹勁，且知道怎麼對付民進黨。對此，李四川僅淡然回應：「很好，每個人都有自己的特色。」

黃暐瀚分析黃國昌目前的困境：

民調差距： 黃國昌目前民調約為 15.4%，在「三腳督」的格局下，與領先群仍有顯著落差。

衝刺時間短： 若三月底要做出決定，扣掉農曆年假，黃國昌僅剩一個多月的時間。黃暐瀚指出，「有沒有可能在一個多月的時間扭轉頹勢？」

黃暐瀚分析，雖然黃國昌自認比起李四川更有活力、有幹勁，且知道怎麼對付民進黨，但目前 15.4% 的民調是硬傷。他認為，如果最後民調無法扭轉，且黃國昌本人也曾透露「若最後選的不是他」的相關說法，那麼現在過度討論其「衝勁」可能為時過早。