黃暐瀚：陳昭姿若卸任立委 台灣恐喪失 IPAC 會員資格

民眾黨立委陳昭姿近日因「兩年條款」請辭與否引發外界關注。政治評論員黃暐瀚於臉書分析指出，陳昭姿目前全力爭取的「代理孕母法案」尚未通過，導致其二月請辭計畫出現變數，並引發黨內質疑聲音。然而更值得關注的是，一旦陳昭姿離開立法院，台灣恐將失去「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的會員資格。

黃暐瀚解釋，IPAC 的入會規則嚴格，要求民主國家議會的「執政黨」與「主要在野黨」必須以一比一的比例同時加入。由於目前主要在野黨國民黨無人願意加入，IPAC 在討論後認定，掌握國會八席關鍵席次的民眾黨符合「主要在野黨」資格。

在 2024 年，由陳昭姿與民進黨立委范雲共同出任「共同主席」，才讓台灣正式取得 IPAC 會員國身份。黃暐瀚強調，由於該資格建立在陳昭姿的職務基礎上，一旦陳昭姿卸下立委身份，台灣將同步失去 IPAC 會員資格。對於這項潛在的國際參與危機，黃暐瀚坦言「令人有點擔心」。