黃暐瀚：國民黨兩岸模糊恐成戰爭禍首 應清楚回答「要不要統、怎麼統」

國民黨中常委何鷹鷺在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論。國民黨考紀會，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分；當事人26日主動宣布退黨。 圖：翻攝抖音

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今天（27日）臉書發文，直指國民黨前中常委何鷹鷺因拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭停止黨職處分，進而主動退黨事件，意外揭露國民黨兩岸路線的最大隱憂：長期模糊策略，可能讓大陸民眾誤以為台灣已接受「被統一」，一旦期待落空，反易激起民憤，甚至成為戰爭導火線。

黃暐瀚回憶自己長期跑國民黨新聞，深知國民黨談「九二共識」、「一中各表」、「我是中國人」等論述，指的都是「中華民國」而非「中華人民共和國」。然而當國民黨人士頻頻使用「台灣地區」一詞，卻可能讓對岸誤解為台灣願意「回歸祖國」，成為中華人民共和國的一部分。何鷹鷺所說的「玩火」與國民黨恐成戰爭「罪魁禍首」，正是此意。

他強調，國民黨不必為失去一位中常委惋惜，卻有責任向兩岸民眾清楚回答三個關鍵問題：一、要不要統？二、怎麼統？三、如何達到真正和平而不戰爭？

黃暐瀚坦言，國民黨確實堅持中華民國，但他質疑：在當前局勢下，究竟如何做到「拒統而不打仗」，或「接受統一卻又保住民主自由、中華民國繼續存在」？唯一看似可行的「中華民國統一大陸」又顯得不切實際。他直言：「國民黨的兩岸解方到底是什麼？我願聞其詳，非常期待。」

