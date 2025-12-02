黃曉明女兒爆哭？葉珂直播中斷尷尬：要去看她一下

黃曉明去年9月認戀網紅葉珂，今年初傳出葉珂生下一女，隨著黃曉明刪文、葉珂復出直播，兩人低調認分手。最近葉珂在直播中介紹珠寶時突然聽到小寶寶哭聲，葉珂尷尬的嘖了一聲，工作人員說已經關了兩道門，葉珂接著跟粉絲說要暫停一下，去看看孩子，引來網友推測發出哭聲的就是黃曉明的女兒。

葉珂去年11月曬出退網聲明，澄清關於「天價撫養費」和「名媛培訓班」都不屬實，並稱想過平凡人安穩的生活，因身體不適和家人因素，決定退出網路，不久後她便關閉社群網站上的所有帳號，看似想要隱姓埋名過日子，但今年7月她就食言宣布復出，並稱女人還是得要有自己的事業。

廣告 廣告

談到黃曉明，葉珂說：「我身上留了很多他的印記」，並表示對方教她的哲理和做生意的道理會一直存在，不會因兩人關係結束而消失，間接承認分手。最近他在對著鏡頭介紹珠寶時，背景傳來嬰兒的哭聲，葉珂尷尬「嘖」了一聲，然後說：「這個小寶寶」、「媽呀，就呱拉呱啦叫」、「配樂呢」。

葉珂身邊的工作人員也笑說「已經關了兩道門」，葉珂無奈說要暫時離開一下，「我要去瞄她一眼」。影片引來網友回應：「她現在跟黃曉明是什麼關係」、「工作帶娃兩不誤啊」、「黃教主的審美觀真是一言難盡啊」。而黃曉明今年農曆新年期間帶父母在福建過年，不見葉珂，接著曬出和父母合照，透露帶兩老去看《哪吒2》，照片中後排無人，也隻字不提葉珂，似乎暗示了兩人關係。

更多中時新聞網報導

重啟核電先做政策環評 挨批雙標

永靖謝平安家年華將至 湯圓呷平安

楊祐寧居家隔離像坐牢 靠視訊挺過