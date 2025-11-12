黃曉明帶8歲兒子享天倫樂！小海綿「高個長腿」搶鏡 三代同堂畫面超溫馨

47歲的黃曉明11月11日帶著8歲兒子「小海綿」回到青島老家，參加舅舅家孫輩的週歲宴，現場三代同堂，氣氛溫馨融洽。小海綿雖未露正臉，但從側面可見身高明顯抽高、長腿比例搶眼，全程依偎在奶奶懷裡，畫面十分可愛。黃曉明則身穿格紋外套、白T恤與棒球帽，親切地俯身撫摸新生兒頭部，盡顯父愛。

這次聚會屬於家族私人行程，前妻Angelababy（楊穎）並未同行。離婚後，小海綿主要由媽媽照顧，不過黃曉明仍固定陪伴，父子關係親密。Angelababy先前多次被拍到帶兒子出遊、就醫，細心模樣獲得好評；黃曉明則強調「不缺席」孩子成長，兩人默契分工、合作育兒。

廣告 廣告

黃曉明曾透露，他和兒子相處像朋友一樣，鼓勵孩子遇到問題要主動討論。他笑說雖然小海綿偶爾頑皮得讓人「差點動怒」，但最後總會冷靜下來，用溝通取代責罵。據了解，小海綿個性開朗、喜歡運動，爸爸唯一叮嚀就是注意安全、盡情發揮，展現出對孩子的尊重和開放心態。

延伸閱讀

黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化

Angelababy機場零助理日常曝光！獨自推行李、照顧8歲兒子 網呼：完全不像女明星