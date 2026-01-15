黃曉明拍戲從二樓摔下！「斷6根骨頭」40天就復工 認了：留永久創傷

記者王培驊／綜合報導

中國男星黃曉明近日登上綜藝節目，自曝多年來始終未癒的「舊傷真相」，親口揭露拍攝電影《白髮魔女傳之明月天國》期間，曾因吊鋼絲意外墜落，導致腳部嚴重骨裂，至今仍留下永久後遺症。

黃曉明回憶，當年拍攝高空動作戲時，從約兩層樓高的威亞上重摔落地，腳部瞬間承受巨大衝擊，造成6根骨頭骨裂，等同粉碎性骨折。事故發生後，他的腳被打入6根鋼釘固定，其中左腳甚至有腳趾粉碎性骨折，但為了不影響拍攝進度，他仍選擇帶傷上陣。

黃曉明透露，自己在植入鋼釘後僅休養約40天就復工拍戲，最終導致傷勢留下不可逆後遺症。如今只要走路時間一長，腳部便會劇烈疼痛，甚至因組織增生，腳背高度明顯高於常人，若鞋子內部空間不足，「連腳都塞不進去」。

他也提到，十多年前拍戲使用的仍是鋼絲威亞，安全性遠不如現在，正是這次重傷事故後，整個產業才逐步改用登山繩等更安全設備。他苦笑表示，自己算是「用血換來的反面教材」，意外推動了拍攝安全升級。相關內容曝光後，引發大量網友討論，不少人直呼「光聽就覺得痛」、「後背發涼」，也有人感嘆演員為了拍戲承受的風險，遠超外界想像。

