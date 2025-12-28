黃曉明曾救過劉亦菲！「遭瀑布沖走」他跳下撈人 陸網翻舊畫面質疑真相

娛樂中心／綜合報導

黃曉明在節目中表示自己曾救過劉亦菲一命。

中國男星黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中被點名回顧拍《神鵰俠侶》的往事，沒想到一聊就拋出震撼彈，自曝當年在九寨溝拍戲時，曾在瀑布邊「救過劉亦菲一命」，片段曝光後立刻掀起網路熱議，相關話題火速衝上熱搜。

黃曉明在節目中表示自己曾救過劉亦菲一命。

黃曉明在節目中回憶，當時正值冬天，在九寨溝瀑布取景拍戲，不只水流湍急，氣溫也非常低，他還必須光著上半身在瀑布旁練劍。沒想到拍攝途中水勢突然變大，劉亦菲一個不慎被水沖走，情況相當危急。他形容當下幾乎沒有多想，「看到人被沖走就直接跳下去了」，和其他劇組人員一起衝進冰冷的水裡，把劉亦菲拉回岸邊，才避免她被水流沖向更下方的懸崖。節目播出後，也讓這段塵封多年的拍攝驚魂再度被翻出。

有網友翻出舊畫面指出，當時其實是副導演比黃曉明先下水救劉亦菲。

事實上，劉亦菲過去也曾親口回應過這起事件，形容九寨溝三折瀑的水是雪水，「一下去整個人就僵住了，動不了、呼吸也很困難」，並提到黃曉明當時其實已經冷到不行，仍下水把她拉起來，對此心存感激。不過節目片段曝光後，也引來不同聲音，有網友翻出舊畫面指出，當時其實是副導演最先下水救人，黃曉明則是在岸邊協助拉人，一群人合力才把劉亦菲救上來。相關討論迅速延燒，也讓「到底是不是黃曉明一個人救的」成為爭論焦點。

黃曉明表示當時水流太急，非常危險

黃曉明和劉亦菲在2006年一起出演《神鵰俠侶》。

對此，不少網友留言認為，不管是誰先下水，當年在極低溫、急流中救人本來就風險極高，「能站出來幫忙都值得感謝」，也有人直言，劇組保護演員本來就是責任，與其爭誰是主角，不如感謝所有參與救援的人，讓這場意外沒有釀成悲劇。

