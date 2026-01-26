黃曉明爆分手葉珂「與Angelababy同遊迪士尼」被直擊 離婚4年私下真實互動全曝光

黃曉明與Angelababy離婚4年，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼。（翻攝自微博）

中國男星黃曉明當年舉辦世紀婚禮，喜娶小13歲的Angelababy（楊穎），不過看似幸福美滿的7年婚姻，卻在2022年宣布離婚，雙方一舉一動仍引發關注。據了解，黃曉明分手新歡葉珂後，25日被民眾直擊，一同現身迪士尼，私下真實互動也全被拍下。

黃曉明與Angelababy上週末（25日）被民眾直擊，一同現身迪士尼，2人不約而同地選擇超低調的全黑造型、戴著口罩，試圖隱身在人群中。據了解，2人會合體原因似乎是為了兒子「小海綿」將9歲的生日，才會一起到上海迪士尼幫小孩慶生。

黃曉明與Angelababy離婚4年竟合體？

根據民眾目擊畫面中，黃曉明走在前方開路，Angelababy則緊跟在後牽著兒子，雙方幾乎零交流，但在照顧孩子上仍展現出十足默契。遊玩結束時，Angelababy也自然地將手上的物品袋遞給前夫，並在帶著小海綿離開前，不忘提醒兒子要跟爸爸道別，可見即便感情已逝，雙方仍貫徹「離婚不離娃」的育兒模式，共同陪伴小孩成長。

黃曉明情感路複雜

事實上，現年48歲的黃曉明情感路複雜，離婚後屢爆交往網紅新歡葉珂，但去年9月才霸氣公開認愛，女方卻引發系列爭議，事後又被發現當初官宣認愛的微博貼文已消失，被爆2人因爭議已分手，但葉珂早就懷孕。據葉珂的好友表示，黃曉明雖很期待女寶寶，但是卻不一定喜歡孩子的媽，要再婚可能有難度，感情讓外界霧裡看花。

