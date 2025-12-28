黃曉明自曝曾「救過劉亦菲一命」 驚魂往事掀熱議

劉亦菲過去拍攝《神鵰俠侶》時，不慎跌進瀑布。（圖／翻攝自微博）

大陸男星黃曉明近日登上綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，在節目中被點名回顧當年拍攝《神鵰俠侶》的往事，意外拋出震撼回憶，自曝曾在九寨溝拍戲時，於瀑布邊救援劉亦菲，相關話題迅速在網路上發酵，衝上熱搜引發熱烈討論。

被問到，曾經救過劉亦菲一命？黃曉明在節目中回憶，2004年拍攝《神鵰俠侶》期間，劇組在九寨溝瀑布取景，當時正值冬天，氣溫偏低，水流湍急。他表示拍攝過程中，劉亦菲不慎掉進瀑布裡，被大水流沖走：「我就跳到瀑布裡邊，就把她救起來了」，最終成功將劉亦菲拉回岸邊，避免意外擴大。

黃曉明自曝曾救過劉亦菲一命。（圖／翻攝自微博）

這段多年前的拍攝驚魂再次成為焦點，不過，事件也引發不同聲音，有網友與粉絲翻出舊資料指出，當年最先下水拉住劉亦菲的，實為副導演高明庫，黃曉明則與其他工作人員在岸邊及水中共同協助，屬於「劇組集體協作救援」，並非單一個人完成。

相關討論迅速延燒，「究竟是誰先救人」也成為網上爭論焦點，大批網友留言：「視頻裡一群人去拉劉亦菲，就變成黃曉明救過劉亦菲的命了」、「感謝副導演高明庫救了劉亦菲，也謝謝黃曉明順手拉了一把，原視頻可以搜得到哦，是副導演最先下水救人的」、「黃曉明救劉亦菲這段往事太戳，過命交情真的嗑到了」 。

也有不少理性網友留言緩頰，當年在低溫與急流環境下參與救援本就有風險，不論是誰率先下水，只要願意站出來幫忙都值得感謝，所幸這場意外最終沒有釀成憾事。

