黃曉明舊愛洩真面目「直播關濾鏡」網抓包破綻開酸

葉珂開直播時聲稱關掉濾鏡，卻被網友抓到一破綻。(圖／微博)

直播網紅葉珂話題不斷，先前被黃曉明公開認愛，還傳出為他生下一女，隨著黃曉明刪文、葉珂復出直播，遭外界瘋傳已經低調分手，不過葉珂日前開直播時，聲稱要讓所有人看清楚自己的真實樣貌，卻被網友抓到一破綻，遭挨轟說謊。

葉珂關掉直播前，突然決定答應網友要求，將磨皮及濾鏡全關掉，以最真實樣貌面對所有人，隨後便對著鏡頭挑眉，羞澀表示：「你有沒有愛上我」，沒想到有網友留言：「沒有美顏更好看」，她直率回覆：「真的假的，信你們個鬼」、「關美顏好好看，是真的嗎」，但也不避諱表示關掉濾鏡會相當沒有自信，最後強調自己眼睛本來就很大，而且「大到嚇人」，並非開特效造成。

雖然葉珂強調將磨皮及濾鏡全關掉，不過有眼尖網友發現葉珂後方的牆壁，不斷出現扭動狀態，讓網友留言開酸：「一說話後面牆壁都扭曲了，這叫關掉美顏嗎」、「哪裡關了？後面的牆壁和天花板不是一直跟著在動，住在異空間是吧」、「有本事洗完臉卸下睫毛再關美顏試看看」、「這張臉雖然美，但就是科技感太重」。

葉珂的爭議不僅這一樁，先前聖誕節開直播時，對著鏡頭強調：「我們中國人不過聖誕節」，卻被抓包後方有聖誕樹裝飾，再次引發網友不滿開轟，此外，還被挖出過去試吃蛋糕時，動作和形容詞都略顯做作的畫面，她當時澄清由於太多人一同入鏡，加上被閨密嫌棄「講話不夠有文化」，才會做出不同以往的行為，可以說是話題不斷。

黃曉明、葉珂傳出已經分手。(圖／微博)

