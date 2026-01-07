黃曉明舊愛葉珂關濾鏡洩真面目...遭抓包「牆壁在動」 網狠留5字開酸

娛樂中心／蔡佩伶報導

葉珂聲稱關濾鏡卻被打臉。（圖／翻攝自微博）

中國網紅葉珂曾跟男星黃曉明交往，後續則低調證實分手，不過葉珂這些日子以來話題不斷，還因為被挖出眾多歷史，大動作宣布退圈，但自去年（2025）7月又悄悄復出直播。近日，葉珂聲稱關濾鏡讓大眾看真實樣貌，但後續仍因為「1破綻」遭抓包說謊。

從曝光的畫面可以看到，葉珂在準備關掉直播前，突然按照網友要求，將磨皮以及濾鏡全都關掉，為了證明自己眼睛本來就大，而並非開特效所營造的，不過卻有眼尖網友發現，葉珂後方牆壁竟出現扭曲狀態，網友見狀也開酸「住在異空間是吧」，批評她明明牆面跟天花板都還在動，讓闢謠現場秒成打臉證據。

雖然部分網友給予葉珂負面評論，但仍有其他人認為葉珂「長得確實比一般人漂亮」、「感覺還行吧」，其實，葉珂不只臉蛋掀起話題，日前也有網友好奇葉珂為何不去拍戲，當時她則回應「我不配」，幽默表示「這個腦子做網紅已經是極限」。

葉珂近來話題不斷。（圖／翻攝自微博）

