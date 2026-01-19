黃曉明親自要求「你打真的」！嘴唇被抓到紅腫外翻超驚悚 反安慰：沒事正常

黃曉明在拍攝電視劇《小城大事》期間，為了讓吵架戲看起來更加真實，主動要求對手演員「直接抓我」，不必刻意避開。連續拍攝下來，他的嘴唇因反覆拉扯變得紅腫，外觀看起來顯得怵目驚心，但還是態度自然的繼續拍攝，幕後花絮曝光後引發討論。

劇組透露，其中一場肢體衝突戲，黃曉明自己提出不要借位或特效，直接跟對手演員說「你就真打、真抓，不用客氣」。多次重拍後，他的嘴唇明顯紅腫外翻，痛得連連吸氣，讓工作人員看了都相當不捨，他卻還安撫現場眾人：「沒事，正常！」相當敬業。

這段拍攝過程在正片中幾乎看不出痕跡，直到幕後花絮流出，才讓外界得知原來還有這個插曲。黃曉明對此表示：「觀眾或許看不到嘴唇紅腫，但能感受到那份真實的衝擊力。」展現對於畫面呈現的認真態度。

不少網友看到花絮後，都對他的投入程度留下深刻印象。事實上，為了貼近劇中基層幹部「鄭德誠」的設定，黃曉明在開拍前已先減重7.5公斤、刻意曬黑膚色，並加入方言口音及較為生活化的肢體動作。這次拍攝過程中的小插曲，也讓外界再次感嘆他的敬業程度。

