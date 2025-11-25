黃柏昌捐贈光復鄉校園與衛生所AED及戰傷救護止血帶

善心企業家黃柏昌捐贈花蓮十四台AED、五台高階AED及十五條戰傷救護止血帶，給光復學校及其他偏鄉學校。(花蓮縣衛生局提供)

記者林中行／花蓮報導

善心企業家黃柏昌先生響應厚生基金會捐贈花蓮社區急救設備，包含十四台AED、五台高階AED及十五條戰傷救護止血帶，給光復鄉學校、基層醫療機構、教會及其他鄉鎮偏鄉學校。

花蓮縣副縣長顏新章表示，此次捐贈是光復鄉災後重建重要的生命安全升級，除了七所光復鄉學校及七所其他偏鄉學校AED得以汰舊換新外，五台高階AED衛生局將優先布建在光復鄉衛生所、診所及縣內偏鄉醫療機構，提升災後醫療應變能力。

顏新章指出，有鑑於衛福部未來推動政策趨勢，以及厚生基金會等專業單位倡議，全民急救訓練應將緊急止血視為與CPR同等重要的關鍵技能。

因此，本次的AED搭配戰傷救護止血帶的創新配置，不僅是善心人士的慷慨，更是花蓮縣響應率先將「公眾AED納入止血帶」理念具體落實的先驅示範，後續也將全力配合啟動完整的CPR+AED+止血帶訓練，確保這些救命物資在災區能發揮最大效益。

顏新章強調，花蓮地形狹長，偏鄉民眾在重大傷病發生時若無法在「黃金急救時間」內獲得支援，社區急救設備的普及更顯重要，此次捐贈不僅提升偏鄉學校的安全防護，也強化地方醫療單位在災後的緊急應變能力，對花蓮縣重建工作具有重要意義。

黃柏昌之母陳雪女士表示，災後的花蓮更需要有系統的急救連結，也期盼透過捐贈與教育提升，為在地學校及醫療體系提供更全面的保障。