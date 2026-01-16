黃柏霖促展開廚餘源頭減量 籲應積極配合廚餘去化政策

市議員黃柏霖建議環保局應與教育局、衛生局等相關涉及廚餘處理的機關，就如何源頭減量展開行動。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃柏霖十六日建議，環保局應與教育局、衛生局等相關涉及廚餘處理的機關，就如何源頭減量展開行動。這是處理廚餘去化不可或缺的政策配套，也是市民都應該積極配合政策推動環保的義務。

黃柏霖說，截至目前為止，行政院已通令二○二七年起全國將全面禁止廚餘養豬。但是廚餘養豬本是熟廚餘處理極為重要的去化管道，為了面對一年落日期限後的廚餘危機，各縣市皆已展開政策調整措施。

黃柏霖進一步說，以北部為例，雙北多年前即不開放廚餘養豬。桃園為黑豬大鎮，受衝擊最大，目前正加速將事業廚餘導向「桃園生質能中心」進行厭氧發酵產電。

廣告 廣告

而中部方面，爆發地台中市目前僅剩少數大型合規場可收事業廚餘，其餘家戶廚餘轉往「外埔綠能生態園區」。彰化則強化堆肥與焚化爐協處。

他指出，在南部方面，雲林縣早在二○一九年即禁止廚餘養豬。屏東縣作為養豬大縣，目前輔導黑豬農戶轉型飼料養豬，每頭補助三千六百元，並積極建置區域性堆肥場。

黃柏霖表示，在高雄部分，廚餘目前除以堆肥與焚化等方式處理，市府後續將朝擴增堆肥量能方面規劃，並規劃建置厭氧發酵生質能廠。此外，自明年三月起家戶委託清除業者收運廚餘，將分三階段收取廚餘代處理費。

黃柏霖提到，與此也有關係的是，近來包括高雄在內的多個縣市開始宣布營養午餐免費，儘管是一項兼具社福與教育的福利政策，不過我們仍要重視包括營養午餐在內的廚餘去化問題。各界應關注一項數據，根據環境部統計，全國廚餘總量每天平均有二千一百一十五公噸，光校園團膳就佔了五百公噸。

他認為，營養午餐免費政策立意良好，但我們仍要正視未來免費後的供餐狀況，是否能避免廚餘總量不降反升的情形發生，更應該努力朝廚餘減量的方向訂定目標。

黃柏霖強調，廚餘去化管道的多元化與提升處理量能都是理當必行的政策措施，但是站在廢棄物處理的立場，所有的「管末處理」——將廢棄物送往焚化、掩埋等最終處理處，其成效都不如有效的「源頭減量」——在廢棄物產生前或產生初期就減少其量與有害性。