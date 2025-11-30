黃柏霖指土地環保挑戰嚴峻 認市府環境治理有改善空間

市議員黃柏霖表示，近期違法傾倒廢棄物與土地污染問題的爆發，顯示市府環境治理仍有極大改善空間。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃柏霖卅日表示，近期新聞事件顯示，高雄市面臨的土地環保挑戰比過往更為嚴峻，而違法傾倒廢棄物與土地污染問題的爆發，更顯示市府環境治理仍有極大改善空間。

黃柏霖認為，如果市府早曾針對水土保持違規概況作出統計分析，如今也發生了多起類似樣態的不法行為，除了事後裁罰之外，市府應該積極進行國土安全與永續預防的施政加強措施。

黃柏霖指出，例如，針對水土保持違規案件的地理集中性（大樹區、燕巢區等）與違規行為的集中性（開發建築用地、其他開挖整地），強化熱區與高風險行為的源頭管制，更思考慮建立高風險開發的先期水保設施強制查驗制度，

他說，如果案件涉及地質安全與生態影響，必須讓當地居民與環保人士有極積充分參與討論發言的機制，廣納建言減少決策錯誤帶來的不良後果。

黃柏霖提到，近年市民大眾對於政府施政的關注核心已不再單純關注於經濟發展，對於永續發展與環境正義的重視尤為重視。新聞的揭露後往往連帶嚴厲的司法判決，因此公部門必須正視水土保持與土地環保犯罪的高度關聯性。透過熱區高風險鎖定與科技即時預警，方能產生有效法律嚇阻犯罪效果以及達成環境正義實踐的政策目標。

黃柏霖強調，有效守護高雄的山坡地，阻止違法開發與廢棄物傾倒對國土的持續破壞，將是高雄從排碳大城轉為碳中和城市，實現永續高雄的目標的重中之中。