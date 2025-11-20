黃柏霖推動有大屏計畫 為下一代建構智慧教室

市議員黃柏霖表示，為打造更有競爭力的AI教育環境，他推動所有學校班班有大屏計畫，為下一代建構智慧教室，從教學、學習、校園管理三大面向，全面優化教育體系。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃柏霖廿日總質詢表示，為打造更有競爭力的AI教育環境，他推動所有學校班班有大屏計畫，為下一代建構智慧教室，從教學、學習、校園管理三大面向，全面優化教育體系。陳其邁市長允諾在一年內全力促成。

黃議員指出，智慧教室將為教育工作者賦能，每個孩子都有個人化學習與簡化學校營運作業，達到簡化高效成就不凡，在永續學習、數位學校、網路學堂的環境下，更有淨零減碳、沈浸式科技教育、網路學習、電子產品再利用等綜效。

他指出，高雄市府轄下的所有學校的教室，今年底將有達八千多教室裝妥大屏，正式擁有智慧教室，進入更快速的數位學習，未來將在一年內實現班班有大屏願景。

在國際科丁計畫上，黃柏霖提到，從各大公私機構企業汰換老舊電腦，包括高雄市政府滿八年電腦今年有逾一萬台汰換下來，讓資訊設備變成邁向智慧化城市的資本投資，展現滿意度更好、行政效能更高的市府團隊，而這些老舊電腦經志工轉化為再生電腦送到非洲。

黃柏霖說，包括肯亞、史瓦帝尼、奈及利亞、迦納等國家，在國際非營利組職的合作，包括十四個國家、一百多個國小、訓練三百多個教練，透過公益勸募的國際智慧光明燈計畫，讓當地的小朋友第一次進入有電腦學習程式的時代。