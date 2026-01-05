黃柏霖積極推動開設志工班 打造高雄成公益志工的進步社會

市議員黃柏霖表示，近年他積極開設志工班，目的是希望透過推動開設志工班，引領有心服務社會的朋友加入服務行列，進一步打造高雄成為公益志工的進步社會。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃柏霖五日表示，近年他積極開設志工班讓市民朋友免費報名上課取得志工證照，累計人數近日也突破一萬七千人大關，目的也是希望透過推動開設志工班，引領有心服務社會的朋友加入服務行列，進一步打造高雄成為公益志工的進步社會。

黃柏霖指出，數據顯示，高雄擁有一支龐大的志工隊伍，但平均每人貢獻的時數較少。這意味著高雄有許多低度活躍的志工。若能將人均時數提升至臺南的水準，在不增加任何新人的情況下，高雄的總服務量能將暴增百分之四十五。

廣告 廣告

黃柏霖說，針對高雄城市要發展志工，顯然目前的作為還有很大的加強空間，如何擴大志工人數以及增加服務時數，應是當前可以努力的方向。

他認為，市府可以加強數位化與智慧媒合，因為高雄致力於轉型智慧城市，志工系統也應同步升級。例如嘗試建立建立統一的高雄志工APP或 LINE 官方帳號，整合社會局、衛生局、環保局等各局處需求，避免資訊破碎化。

黃柏霖提到，市府也可以考慮朝志工人力結構多元化的方向努力，例如針對志工年齡層加以分工，針對銀髮志工結合時間銀行，以因應高齡化社會，推廣互助喘息或時間銀行概念，例如年輕時服務存時數，年老時提領服務，鼓勵初老服務老老。青年志工結合職涯導向，將將志工服務與實習、職涯探索結合。例如：設計系學生協助非營利組織設計文宣，讓服務成為履歷的一部分。

黃柏霖另外建議，高雄近年提倡演唱會經濟，如果能讓志工服務結合高雄大型活動（如燈會、跨年、大型演唱會），建立類似奧運志工的品牌榮譽感，設計專屬識別系統（背心、徽章），讓擔任高雄城市志工成為一種潮流，也是一個可以嘗試的發展。