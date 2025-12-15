黃柏霖籲提移工管理措施 避免大增產生負面衝突觀

市議員黃柏霖呼籲，不論是中央或地方政府，都應該針對移工開放政策拿出負責的態度，提出具體合理的管理應對措施。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃柏霖十五日呼籲不論是中央或地方政府，都應該針對移工開放政策拿出負責的態度，提出具體合理的管理應對措施，而非單單只是想應付產業缺工的單方面不足。

黃柏霖表示，台灣以及高雄本身在高齡化及少子化趨勢下，勞動力供給不足及人口結構日趨老化，加上國人教育程度普遍提升，使得部分產業面臨基層勞力工作不足問題，將衝擊其產業基本營運，並影響整體經濟發展。因此引進移工的政策有其必要性，不僅填補近年整體勞動力缺口，也是政府發展長期照顧及排解產業缺工問題之重要環節。

黃柏霖指出，但是政府也要注意到，近年產業移工數量連年增加的趨勢下，如今針對服務業的移工鬆綁政策，勢必也會造成新的政策管理問題。在行政上，移工大量增加可能造成地方政府的稽核與管理能量不足。也可能因為服務業移工的性質造成相關管理法規更新速度落後實際需求。以及也必須警戒到因為移工供需不平衡造成仲介市場亂象。

他說，而因為文化上的差異，當龐大移工人口進入社區時，文化與生活習慣差異都可能引發社區摩擦，語言問題也可能造成公共服務困難。

黃柏霖提到，更為嚴峻的是，政府恐未針對移工數量的遽增規劃出合理的住宿與生活環境，當移工大量增加時，非法分租、違規工寮、以及因不熟悉台灣交通規則造成的交安風險等，都反映了過度擁擠或不合格宿舍造成消防、衛生風險與交通安全風險，實際上並沒有得到合理的政策安排。

黃柏霖呼籲不論是中央或地方政府，都應該針對移工開放政策拿出負責的態度，提出具體合理的管理應對措施，不要忽略了因為缺乏合理政策配套下產生的嚴重外部化問題，讓民眾擁抱移工加入台灣社會的關係互動時，也能極大化地避免產生負面衝突觀的產生。