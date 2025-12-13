黃桂志客家合唱團《音畫交響詩》 演出客家家族故事

由頭份市音樂大師黃桂志客家合唱團所帶來的《Hot咖巡禮～音畫交響詩》昨十三日下午二時三十分在苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳演出。苗栗縣長鍾東錦以神秘開場嘉賓親臨現場，並和觀眾合唱一曲〈客家本色〉，以行動支持客家藝文團體（見圖）。

《音畫交響詩》結合燈光、布景、戲服與三十人管弦樂團，以倒敘與穿越手法呈現一個客家家族的故事，故事從一九八0年阿乾先生處理家族財產事件展開，時光回到日治時期祖父阿雙公的家族興衰，並穿插多代客家人的生活記憶，直至二0二0年由成年的阿桂返鄉祭祖作結，透過家族命運映照客家文化在時代洪流中的消逝與重尋，富含文化情感與時代意義。全劇在音樂與劇情的推動下，呈現多層次情感，帶來兼具視覺與聽覺的舞台體驗。

廣告 廣告

縣長鍾東錦表示，很高興看到這麼多鄉親來觀賞黃桂志大師的作品，黃大師是苗栗頭份在地人，自一九九一年起持續創作客家音樂劇，代表作包括《山歌一唱心花開》、《歡喜對客逗功夫》、《哇咧NAPOLI鬥山歌》系列、《河伯娶親》、《碾玉觀音》等，以鮮明角色、輕快節奏與獨特客家語境著稱，並多次受邀赴海外演出。《音畫交響詩》延續其創作特色，以音樂和敘事描繪跨世代家族的生命縮影。鍾東錦說，客家的文化、語言都需要推廣，今天很高興在這裡看見那麼多鄉親來欣賞黃桂志帶領的團隊表演，相信大家一定不虛此行。

苗栗縣政府文化觀光局指出，《音畫交響詩》十二月二十六日將於台北生技園區多功能廳演出交響樂版本，歡迎民眾購票入場，購票請洽OPENTIX網站https://www.opentix.life/?。