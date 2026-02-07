黃楚涵研究椰纖作平價熱電材料 獲台灣科展最大獎
（中央社記者陳至中台北7日電）私立復興高中學生黃楚涵研究將「椰纖」作為熱電材料，單個成本可壓在新台幣4元以內，和師大附中施冠宇、日本選手長坂索菲亞怜分別獲得2026台灣國際科展最大獎「青少年科學家獎」。
2026台灣國際科學展覽會決賽共有來自32國、231件作品、393名學生參與，歷經3天、3階段的評審，今天選出各組獲獎作品，並頒發最高榮譽的「青少年科學家獎」。
目前就讀復興高中二年級的黃楚涵，以「椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用」拿下青少年科學家獎。她透過研究，開發出一款結合低成本椰子纖絲與碳奈米顆粒的新興熱電材料，極具應用潛力。
黃楚涵會後受訪表示，現在應用最多的熱電材料相當昂貴，且製作較麻煩，她希望找到一種能兼顧環保永續的材料。實驗過程中，嘗試了非常多種材料，光是來自椰子的就試過3種，最後發現椰纖具有堅固和導熱低的特性，且可以回收，成本相當低廉，又具備製作簡單的優點，在高中實驗室就能完成。
黃楚涵表示，參與科展讓她接觸不同領域的知識，也在不斷的交流中，讓她學會如何將研究介紹得更平易近人。
師大附中三年級學生施冠宇以「探討黑腹果蠅基因Scny對其卵巢發育以及組蛋白調控之影響」拿下青少年科學家獎。他的研究結果顯示，Scrawny（簡稱Scny）在細胞週期調控與表觀遺傳修飾中扮演重要角色。
就讀於科學班的施冠宇，研究是在大學實驗室進行，他對分子生物學及疾病機制有濃厚的興趣，未來也希望能繼續深入。不過他謙虛地說，才剛考完學測，目前還不確定未來要往醫學院還是其他研究領域發展。
另一名青少年科學家獎得主是長坂索菲亞怜（Sophia Rei Nagasaka），是第一個獲得此獎項的日本選手。她運用抗生素甲氧苄啶（TMP）建立可精準操控的基因調控系統，並加入亮氨酸拉鍊（LZ）二聚化結構，成功提升Cre-loxP基因重組系統的活性與可控性，效率較既有方法提升約8倍。
長坂索菲亞怜會後受訪表示，她深信科學研究能夠幫助人類，未來希望在東京大學繼續深入相關研究。在科展過程中，她對台灣人的熱情與友善留下深刻印象，度過了很棒的一週。
今年競賽首度增設「工程學科B組」，開放技術型高中學生報名，台北市開南高中（開南商工）學生邵永曦以「深度學習之胸腔X光影像判讀於乳癌早期篩檢之應用」獲得此組的二等獎，是技術型高中學生獲得的最高獎項。
邵永曦表示，他讓AI練習以胸部X光辨識乳癌，實驗結果的精確度比現行的乳房攝影差一些，但預測陰性的效果很好，可作為前期篩檢工具。
同時還是籃球隊成員的邵永曦，努力在學業與運動中取得平衡，未來希望往資訊工程發展，繼續深入相關領域的研究。（編輯：李亨山）1150207
