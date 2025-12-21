黃榮利力挺菜農 要讓嘉縣農業不只撐過難關未來還要更好

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】民進黨嘉義縣長黨內初選參選人黃榮利，看到菜農近期因高麗菜盛產，造成價格偏低而受害，今（21）日在太保市玉皇宮前廣場，以實際行動力挺菜農，向農民鄉親認購高麗菜，首批2500顆免費發送給鄉親。黃榮利強調，「農業是嘉義的根，更是嘉義的驕傲！」他會用行動與政策，陪著農民一起走，讓嘉義縣的農業不只撐過難關，更要走向更好的未來。

黃榮利指出，農民面對天候、氣候變遷、市場價格波動等多重挑戰，政府不能只是口頭關心，更要拿出具體行動。他強調，農民努力一整年，最怕辛苦栽種的作物賣不出去，黃榮利強調「我站在農民這邊，只要做得到，我就會做！」除了有同理心，黃榮利更擁有扎實的行政歷練。過去擔任農會總幹事期間，他看準嘉義農業的轉型契機，積極輔導青農投入溫室栽培及精緻農業技術，建立在地第一座溫室設施，提升作物品質與產量，幫助在地農業走向更高附加價值的道路，也翻轉農業大縣長年面臨的發展瓶頸。

黃榮利強調，未來若有機會入主嘉義縣政府，他將以更全面的政策加強農業體質，推動農產品產銷調節、建立穩定農產市場機制，並持續協助青農投入科技農業，打造更有競爭力的嘉義縣農業

黃榮利呼籲，目前我們嘉義縣民都在期待改變，我們文明的政治環境不能被「明文規定」，不能被某一個人限定，所以我們希望能夠突破困境，讓嘉義縣民能更幸福；所以我們期待民調能夠讓嘉義縣民做主，不要再遭到某一個人指定，害不能建設的地方永遠都不能建設，害有水患的地方永遠在浸水，鐵路高架化的問題，都没辦法解決，所以嘉義縣的問題，未來就交給阿利來完成，我絕對有辦法改變嘉義縣目前建設偏頗的情況！