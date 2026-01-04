黃榮利受邀代表總統揭匾 新港月眉鄉親熱烈支持力挺

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】新港鄉月眉九天宮主祀文衡關聖帝君，為地方重要信仰中心，凝聚地方向心力，管理委員會由多位地方企業家及虔誠信眾共同組成，深受地方信賴。民進黨嘉義縣長參選人黃榮利，建請賴清德總統惠贈匾額「義烈昭垂」，弘揚關聖帝君肝膽相照、忠義正直、守信重諾的精神。

九天宮特擇今（4）日良辰吉時，舉行揭匾典禮，並邀請黃榮利代表賴清德總統揭匾，吸引眾多信眾到場參與。黃榮利在九天宮主任委員林明科、副主任委員王見仲、常務監事林長佳、新港鄉長葉孟龍、陳文忠議員、黃啟豪議員、林秀琴議員、新港鄉民代表會林國富副主席、新港鄉農會張秀安理事長、林雅欣總幹事、太保市農會莊榮欽理事長、葉豊仁常務監事、黃靜玉總幹事、新港鄉月眉村長林明泰及多位地方賢達陪同下，上香祈福，向關聖帝君致敬。過程中，黃榮利也受到地方鄉親熱烈支持與鼓勵，展現基層對黃榮利參選嘉義縣長的高度期待。

黃榮利表示，九天宮不僅是宗教信仰中心，更是凝聚地方情感的重要場域，「也著神，也著人！」黃榮利祈求在關聖帝君庇佑下，結合人與人之間的善意與團結，共同守護嘉義，打拚未來。同時，也祈願在賴清德總統的祝福加持下，庇佑眾善信大德事業順利、身體健康、出外一路平安順風。

黃榮利強調，未來將持續尊重地方信仰文化，傾聽地方聲音，與宮廟、社團及鄉親攜手合作，讓傳統信仰成為穩定社會、凝聚人心的力量，為嘉義縣打造更安定、更幸福的生活環境。

圖：新港鄉月眉九天宮主祀文衡關聖帝君，為地方重要信仰中心，地方人士請黃榮利向總統贈匾獲准。九天宮特擇今（4）日良辰吉時，舉行揭匾典禮，並邀請黃榮利代表賴清德總統揭匾，吸引眾多信眾到場參與。（記者吳瑞興翻攝）