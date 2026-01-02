黃榮利嘉義縣長初選尋求跨黨派支持 藍營吐槽白賊政黨網內互打

有意爭取代表民進黨角逐2026嘉義縣長的黃榮利打出「賴系」被吐槽。（圖／取自黃榮利臉書）

民進黨嘉義縣長初選進入倒數肉搏，有意參選的嘉義縣議員黃榮利因宣稱總統賴清德叫自己「準備嘉義縣長選舉」引起地方熱議，賴清德親自駁斥「並無此事」後，黃榮利仍堅持自己「不會白賊」反咬總統。看在「隔山觀虎鬥」的藍營譏笑，這樣「賴系」網內互打實在鬧笑話，國民黨支持者不必介入，接到電話「唯一支持王育敏」。

嘉義縣長民進黨初選由黃榮利和立委蔡易餘角逐，12至17日將進行電話民調決定誰勝出，由於綠大於藍的嘉義縣民進黨初選過了要當選幾乎穩操勝算，彼此駁火格外激烈，也扯入藍營支持者力量，讓嘉義縣內部議論紛紛。

資深藍營民代對此嘲諷，嘉義綠營初選搞成「賴系」互打實在難看，如果不是黃榮利白賊，難道是賴清德公然說謊？這就是互相認證的「白賊政黨」，第一次看到有這種自己「網內亂打」。他重申嘉義縣藍營內部要有氣魄，同為艱困選區的台南市就是團結典範，「接到民調電話要說唯一支持王育敏」。

民進黨立委蔡易餘角逐嘉義縣長聲勢不錯。（圖／CTWANT攝影組）

另一名出身民雄的基層民代直指，綠營縣長初選選情其實很冷，而黃榮利看準全民調規則一直積極拉攏藍軍，元旦時黃榮利參加國民黨籍鄉鎮長升旗活動就是訊號，但這樣四處蹭「藍營民代也很困擾」他坦言目前黃榮利與蔡易餘實力差距懸殊，藍營介入也沒法扭轉結果。

黃榮利回應則說到，自己在嘉義縣四十年「不會白賊」，初選本來就是黨內機制，賴清德兼黨主席的身分要保持中立，如此否認支持自己可以理解體諒，但有心人實在不必分化自己和賴清德關係，畢竟2023年自己要爭取嘉義縣第一選區海線立委初選時，賴清德親自出馬勸退自己，如今縣長初選賴清德可不曾出言勸退，「態度很清楚了吧」。

