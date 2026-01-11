黃榮利披「百福戰袍 」 全縣「山海祈福 全嘉大巡禮」拚初選民調

民進黨嘉義縣長初選電話民調參選人黃榮利披「百福戰袍 」正式啟動定調為「感恩與承擔」的「山海祈福 全嘉大巡禮」。（圖/黃榮利競選總部提供）

民進黨嘉義縣長初選電話民調參選人黃榮利披「百福戰袍 」正式啟動定調為「感恩與承擔」的「山海祈福 全嘉大巡禮」。（圖/黃榮利競選總部提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】民進黨嘉義縣長黨內初選電話民調在即，候選人黃榮利於9日起，披「百福戰袍 」啟動「山海祈福 全嘉大巡禮」。昨在朴子，今於民雄等嘉義海、山區重鎮舉行「感恩與承擔」，並在3天內以車隊掃遍嘉義縣18鄉鎮市，每抵達一處信仰中心，便慎重解下競選背帶，在香爐上進行「過火」儀式，並由廟方別上平安符。誓言未來有機會將以豐富的行政經驗為基礎，兼顧產業發展、財政紀律與社會照顧，讓嘉義縣在穩健中前進。

廣告 廣告

黃榮利表示，這條背帶隨著行程推進，集結了18鄉鎮的香火與祝福，化身為承載民意的「百福戰袍」。「每過一次火，肩膀上的責任就更重一分。這條背帶吸滿了嘉義的靈氣，我穿著它，就是帶著眾神的保佑和鄉親的期待，來拚這場初選。」

民進黨嘉義縣長初選電話民調參選人黃榮利披「百福戰袍 」正式啟動定調為「感恩與承擔」的「山海祈福 全嘉大巡禮」。（圖/黃榮利競選總部提供）

團隊指出，黃榮利「敬天愛人」之舉，受到沿途鄉親熱烈反應與歡迎，更有長輩爭相觸摸這條加持過的背帶沾福氣。黃榮利除藉此懇切呼籲，這3天的巡禮是為了展現決心；黃榮利強調，自己深耕嘉義四十年，從基層做起，熟悉縣政運作，也了解各鄉鎮長年累積的問題與挑戰。未來將以豐富的行政經驗為基礎，兼顧產業發展、財政紀律與社會照顧，讓嘉義縣在穩健中前進。

黃榮利表示，嘉義的未來，從孩子與家庭開始，政治不該只有口號，而是要走進人民的生活，讓鄉親真實感受到幸福。黃榮利強調，自己有40年行政經驗，最懂基層需求，未來將持續以「信賴、專業、行動力」，為嘉義縣打造更宜居、更有希望的環境。

民進黨嘉義縣長初選電話民調參選人黃榮利披「百福戰袍 」正式啟動定調為「感恩與承擔」的「山海祈福 全嘉大巡禮」。（圖/黃榮利競選總部提供）

黃榮利懇請鄉親，在接下來的電話民調期間，請鄉親木晚上守在電話機旁，接到民調訪問電話，請大聲說出「唯一支持黃榮利」，讓實做的人為嘉義縣服務。