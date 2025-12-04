黃榮利當市長還清太保負債再受中央啓發選縣長 喊話「嘉義縣的未來不能用喬的」 - https://www.watchmedia01.com

黃榮利參與民進黨嘉義縣長黨內初選，發布首支競選CF《捲起袖子做》及刊版，明確傳達自己堅持「嘉義縣的未來，不能再靠「喬」，而是要靠真正懂地方、會做實事的人」的理念。（圖/黃榮利服務處提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 現任嘉義縣議員黃榮利11年前，擔任太保市長第一任期即還清太保市負債，兩任8年卸任時，交接公庫存款竟達新台幣3.48億元給下一任市長。賴清德總統一次參與民進黨總統黨內初選時，黃榮利是他在嘉義縣最強的支持者，因而與賴總統私交甚篤。受中央啟發，黃榮利決定參與民進黨嘉義縣長黨內初選，在民調即將開始前，黃榮利發布首支競選CF《捲起袖子做》，更大規模完成刊版佈署，希望透過競選CF及刊版，明確傳達自己堅持「嘉義縣的未來，不能再靠「喬」，而是要靠真正懂地方、會做實事的人」的理念，給每一位嘉義縣的鄉親。

黃榮利近期發布的競選CF及刊版，從縣治所在地核心一路延伸到各鄉鎮入口、市場周邊、主要交通動線與生活圈中心，形成全縣高能見度宣傳網。他說，希望在民調前夕，透過競選CF及刊版，明確把自己的理念傳達給每一位嘉義縣鄉親：嘉義縣的未來，不能再靠「喬」，而是要靠真正懂地方、會做實事的人。

「完整的行政經驗就是自己最好的名片」！黃榮利表示，他從基層村里長做起，讓他每天直接面對鄉親，更了解基層真正的需求；13年農會總幹事的歷練，培養出他精準運用財政、清理債務的能力；擔任市長時，他熟悉建設流程、爭取競爭型補助與跨單位協調，能把施政藍圖確實做出成果；進入縣議會後，他更清楚看到嘉義縣資源不均與政策效率問題，知道嘉義需要怎麼調整才能真正動起來。40多年，累積的經驗不是表面，而是紮紮實實能解決嘉義縣問題的能力。

黃榮利指出，過去地方財政壓力長期累積，若不從「清償債務」的根源處理，施政彈性會被綁死，未來嘉義縣政府需要更周全的財務紀律，一邊清償債務、一邊提升效率，才能有步驟的推動民眾真正有感的福利政策，提出「嘉義平衡工程」作為未來縣政的核心策略，強調將從產業再造、青年回嘉、基礎建設到農業升級四大面向全面翻轉，讓嘉義縣重新站穩腳步，也讓民眾看到實質改變。

黃榮利選縣長刊版的佈點範圍，涵蓋全縣主要動線，他希望讓每天通勤、買菜、上學、返家的民眾都能看見他的訴求—嘉義要更好，就需要更多「捲起袖子、會做實事的人」！

黃榮利向嘉義鄉親喊話：「我用一輩子的地方經驗與行政經歷告訴大家，嘉義縣值得更好的未來！」。蹲點嘉義40年，懇託嘉義鄉親，接到電話民調，請「唯一支持黃榮利」，讓深耕在地的黃榮利，帶領嘉義縣大步前進，讓嘉義縣好還要更好！