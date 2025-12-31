黃榮利稱他囑咐「為嘉義縣長選舉做準備」 賴清德打臉：並無此事

記者劉秀敏／台北報導

民進黨嘉義縣、台南市、高雄市縣市長初選將於一月中旬進行民調，隨著初選選戰升溫，爭取嘉義縣長提名的黃榮利近日於地方發文宣，稱兼任黨主席的總統賴清德曾於2023囑咐他「要為嘉義縣長選舉做準備」。對此，民進黨稍早表示，賴清德特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選的參選人，都應遵守初選相關規定。

民進黨縣市長初選選戰升溫，各候選人都透過各式文宣，積極宣傳明年1月中旬將展開的電話民調。不過，黃榮利於地方散發的平面文宣中，稱自己2023年登記立委初選時，賴清德親自出面協調，並囑咐「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。

針對黃榮利的文宣內容，民進黨稍早表示，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選之參選人，都應遵守初選相關規定。

