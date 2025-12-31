黃榮利稱獲囑咐選嘉義縣長 賴清德：並無此事

（中央社記者葉素萍台北31日電）爭取嘉義縣長提名的議員黃榮利近日於地方發文宣，稱賴清德曾於2023年囑咐「要為嘉義縣長選舉做準備」。民進黨表示，黨主席賴清德今天澄清並無此事，中央黨部再次提醒所有參與初選的參選人，都應遵守初選相關規定。

民進黨布局2026地方大選，嘉義縣是初選區，民進黨立委蔡易餘、民進黨嘉義縣議員黃榮利角逐代表民進黨參選嘉義縣長。

民進黨今天向媒體表示，黃榮利於地方散發的平面文宣提及，賴清德曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，賴清德特此澄清並無此事，中央黨部並特別再次提醒所有參與初選的參選人，都應遵守初選相關規定。

另外，民進黨中執會今天通過3位縣市長提名人選，包括基隆市童子瑋、彰化縣陳素月以及雲林縣劉建國。媒體詢問民進黨選對會後續進度。

民進黨秘書長徐國勇在提名記者會受訪表示，目標就是希望在農曆年前提名完畢，但選對會按照步驟一步步進行，像台北市人選有好幾位，正在尋一個最適當的，每一位都是最優秀的，但要選在這個時機能夠打勝仗的，桃園市也有人選。

徐國勇說明，選對會1月7日繼續召開，會一步步推出每個縣市候選人，下週討論重點應該會在中部縣市。（編輯：林克倫、張若瑤）1141231