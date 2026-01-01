南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

民進黨在嘉義縣長的黨內初選，將由立委蔡易餘對上議員黃榮利。黃榮利在文宣上宣稱，2023年時獲得賴主席囑咐，要備戰嘉義縣長，遭賴清德打臉說，並無此事。黃榮利說，他能夠體諒總統有他的立場，但他不會說謊。

民進黨嘉義縣長黨內初選進入最後階段，嘉義縣議員黃榮利趁著元旦在太保市新埤里舉辦拔好彩頭活動，現場同時發送馬年小提燈。（圖／民視新聞）

2026年第一天，嘉義縣議員黃榮利在太保市新埤里舉辦拔好彩頭活動，現場同時發送馬年小提燈，吸引不少民眾排隊領取。民進黨嘉義縣長黨內初選進入最後階段，黃榮利除了辦活動外，也發動文宣攻勢，不過，文宣中提到2023年3月時，登記立委初選時，賴清德主席親自出面協議，囑咐說，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備，為了嘉義縣的團結與未來，才決定退出立委初選。不過，民進黨中央隨即發出聲明，賴清德澄清，並無此事，等於是打臉黃榮利。黃榮利說，「40年來我相信認識我的人都知道，阿利啊不曾說過謊，我也是體諒到總統現在的立場，他是總統又兼黨的主席，當然他要保持中立這都可以理解。」

民進黨立委蔡易餘（右二）元旦一早出席盲人路跑活動，為活動鳴槍。（圖／民視新聞）

對手蔡易餘對此不做回應，一早出席盲人路跑活動，為活動鳴槍。蔡易餘：「參加由我們扶輪社公益扶輪，所舉辦的這個盲人路跑，那希望來為愛募年菜，也希望可以募到3000份的年菜，所以大家看到這些在盲人路跑的人，可以跟他加油那如果行有餘力，大家一起來捐贈讓愛可以延續。」蔡易餘一一向現場來賓握手致意，開跑後，也跟著隊伍小跑了一下。隨著初選倒數，嘉義縣長選戰也逐漸升溫，在新的一年繼續馬不停蹄，爭取選民支持。

原文出處：黃榮利稱獲賴主席囑咐"備戰嘉義縣長" 賴清德:無此事

