黃榮利稱獲黨主席囑咐備戰嘉縣長 賴清德澄清絕無此事

民進黨嘉義縣長初選戰況激烈，參選人之一的嘉義縣議員黃榮利日前在地方散發平面文宣，提及身兼民進黨主席的賴清德總統曾於2023年3月囑咐他要為嘉義縣長選舉做準備。賴清德今天(31日)特此澄清並無此事。

民進黨布局2026年縣市長選舉，選對會持續盤點各縣市可潛在人選。其中，嘉義縣、台南市、高雄市為「初選區」，預計1月中執行民調確定人選。

其中，嘉義縣長初選由立委蔡易餘及議員黃榮利角逐。黃榮利日前於地方發文，宣稱兼任民進黨主席的賴清德總統曾於2023年3月囑咐「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，引發爭論。

民進黨31日下午發出聲明，表示針對黃榮利的聲明內容，賴清德特地澄清並無此事。中央黨部也再次提醒所有參與初選者都應遵守初選相關規定。(編輯：沈鎮江)