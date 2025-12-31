黃榮利稱賴囑咐備戰嘉義縣長 賴清德澄清：並無此事

民進黨中央黨部31日表示，主席賴清德特別澄清並無囑咐黃榮利參選嘉義縣長一事。（圖／民進黨提供）

2026縣市長選舉腳步逼近，民進黨嘉義縣長初選由立委蔡易餘對上嘉義縣議員黃榮利。黃榮利日前於地方散發文宣，宣稱賴清德主席曾於2023年3月囑咐他「要為嘉義縣長選舉做準備」。對此，賴清德今（31）日澄清並無此事，民進黨中央黨部也呼籲所有參與初選者應遵守相關規定。

嘉義縣長初選倒數，蔡易餘勤跑基層，並獲多位立委錄製影片力挺，呼籲民調唯一支持蔡易餘。另一方面，黃榮利也展開地方宣傳，日前更在地方散發的平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐自己，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。

不過對此，民進黨主席賴清德特別澄清並無此事，中央黨部也呼籲，「所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。」

