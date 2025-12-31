黃榮利稱黨主席點名準備嘉義縣長選舉 賴清德親自打臉：並無此事

民進黨嘉義縣議員黃榮利近日在地方稱獲賴清德點名參戰嘉義縣長，如今遭賴本人打臉。（資料照片／李鍾泉攝）

2026民進黨嘉義縣長初選升溫，立委蔡易餘及嘉義縣議員黃榮利皆力爭提名。不過黃榮利近日在地方發文宣，並稱黨主席賴清德2023年曾囑咐他，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」。對此，賴清德今天（31日）特地澄清打臉「並無此事」，提醒參與初選的參選人都應遵守初選規定。

民進黨2026縣市長布局作業持續進行中，其中高雄、台南、嘉縣近期陸續舉辦電視政見發表會，預計1月中執行民調決勝負。

不過近日嘉義地方傳出，黃榮利在地方跑行程發平面文宣時提及，賴清德曾於2023年3月囑咐，「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，引發地方政壇熱議。

對此，民進黨今下午表示，民進黨賴清德主席特此澄清並無此事，中央黨部再次提醒所有參與初選之民進黨參選人，都應遵守初選相關規定。



