黃榮利聲稱「黨主席囑咐」準備選嘉義縣長 賴清德出面澄清

黃榮利有意角逐嘉義縣長。（翻攝自黃榮利臉書）

民進黨嘉義縣議員黃榮利有意爭取參選嘉義縣長，日前於地方文宣聲稱，黨主席賴清德曾囑咐他「要為嘉義縣長選舉做準備」，對此，賴清德今（31日）澄清並無此事，黨中央也呼籲所有初選參選人遵守初選規定。

黃榮利與民進黨立委蔡易餘日前登記嘉義縣長提名初選，民調將於明年1月中旬進行，雙方均積極展開基層宣傳，近日，黃榮利於地方文宣中提到，賴清德曾於2023年囑咐他：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」

對此，賴清德特別澄清並無此事，民進黨中央也再次提醒，所有初選參選人必須遵守黨內初選相關規定。

