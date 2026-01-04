黃榮利自稱獲賴清德囑託選嘉義縣長？蔡易餘：我不知道，也不用去知道

記者盧素梅／台北報導

民進黨嘉義縣長黨內初選白熱化，議員黃榮利文宣提及上屆立委選區，賴清德總統囑咐他「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」，民進黨中央黨部日前公開澄清絕無此事。對此，爭取民進黨嘉義縣長提名的立委蔡易餘今（4）日表示，他不知道，也不用去知道，因為他非常努力，去爭取這次的嘉義縣長，讓嘉義鄉親來支持他。

民進黨2026嘉義縣長提名政見會下午登場，蔡易餘拿出他18歲加入民進黨的黨證，並且提出他擔任立委十年來的政績，以及正在爭取老農津貼提高到１萬元，同時排富的政見。

蔡易餘會後受訪時，媒體提問，黃榮泰聲稱，賴清德曾在2023年告訴他要選嘉義縣長，但遭民進黨否認這樣的事情，未來如果蔡易餘勝出，要如何整合黃榮利並爭取他的支持？

蔡易餘表示，基本上，他第一個的參選，從選立委到這次參選縣長，他幾乎都是第一個登記，為什麼？主要是要展現他要參選的決心，所以他也沒有在選舉過程中去接受協調或怎樣，基本上他就是展現決心，既然他要爭取，就要訴諸給全民及嘉義縣民，讓他們來支持他。

蔡易餘並表示，至於賴總統有什麼樣的原因，讓黃榮利會選嘉義縣長，他不知道，也不用去知道，因為他非常的努力，去爭取這次的嘉義縣長，他只要給嘉義鄉親這個資訊就好。至於未來若他當選，就像他剛剛在政見會中拿出他的黨證，他是18歲就加入民進黨，因此他會整合民進黨力量，打贏明年的五合一選舉。

