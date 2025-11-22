黃榮堯精益求精 給病人更好服務
今年71歲、書田診所泌尿科主治醫師黃榮堯，是書田診所民國82年創立初期的元老成員之一。從醫45年，他見證泌尿科跨時代的進步，也深耕攝護腺肥大治療，以多篇「銩雷射攝護腺剜除手術」研究，獲國際肯定。為人低調的他，始終秉持「精益求精」信念，力求提供病人更好的服務。
黃榮堯說，讀書時對解剖有興趣，因此進入外科，也為此感到自豪，民國69年自國防醫學院畢業後，在泌尿科主任陳宏一邀請下，踏入泌尿科，並進入臺北榮總。30多年前，他跟隨北榮泌尿科醫師陳明村、張心湜，一起到書田診所。
與大醫院相比，基層診所門診多以攝護腺、結石問題占大宗，而作為資深醫師，黃榮堯也見證攝護腺肥大治療變革。他以「水溝」比喻攝護腺，當土石堵住（肥大）就會導致水流（排尿）不順，最早必須掀開水溝蓋（開肚），工程浩大，病人易出血、術後照護需2周。
隨著技術進步，出現經尿道攝護腺刮除術，如同竹竿伸入水溝刮土石，但過程較粗糙；約20年前雷射手術問世，以高能量燒掉土石，接著又出現更精準技術，能順著水溝壁邊緣將土石剝離，如此一來復發率降低、出血少、傷害更小，效果也更好，病人住院2天就能回家。
2017年，黃榮堯在世界內視鏡醫學會，發表首篇「銩雷射攝護腺剜除術」研究，隔年登上國際期刊；2023至今，也和書田後輩張雲筑醫師，將「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧」研究帶到歐洲、日本、韓國等國際舞台，深獲肯定。
黃榮堯說，比起「剜除」，他更常以「剝離」形容此術式，原理類似剝橘子，釜底抽薪、完整移除攝護腺肥大部分，由於是微創技術，也完全沒有傷口。他提醒，攝護腺肥大是長壽病，愈來愈多男性有攝護腺問題，日常可從減少夜間飲水、少喝酒或咖啡改善。
一路走來，黃榮堯感嘆，要感謝的人太多，帶他入門的陳宏一老師，北榮張心湜、陳明村主任，及時任高雄榮總院長黃榮慶，也非常照顧自己。如今，黃榮堯也提攜不少後輩，他認為「只能身教不能言教」，自己先做好榜樣，學生自然邊看邊學。
已屆古稀之年的黃榮堯，每周固定打高爾夫球、重訓，維持體力，「這是外科醫師的基本」。回望45年行醫路，黃榮堯認為，悲天憫人是做醫師的基本，還要精益求精、不停學習，時代不斷進步，自己也要與時俱進，提供病人更好的服務。
其他人也在看
攝護腺肥大 出國前應控制好病情
日圓持續走貶讓日本成為國人旅遊首選，但當地近期正值流感高峰期，顧芳瑜醫師提醒，有攝護腺肥大問題的男性在出國前應先控制好病情，以免感染感冒後服用含第一代抗組織胺成分的感冒藥，可能造成急性尿滯留。近日收治一名六十五歲男性患者，隨團赴日旅遊期間感染流感，因出現流鼻水與喉嚨痛等症狀，自行前往藥妝店購買成藥服用後，隔日竟完全無法排尿，被導遊緊急送往當地醫院插尿管處置，多噴了三四萬醫藥費。返台後來門診追蹤並了解原因，經檢查發現，其攝護腺體積已逼近80克，是一般正常尺寸的4倍，且原本就有攝護腺肥大的病史，但長期未穩定服藥。此次因服用含有第一代抗組織胺成分的感冒藥，導致膀胱收縮功能受抑制，引發急性尿滯留。顧芳瑜指出，秋冬為攝護腺肥大患者的「高風險季節」，一方面因氣溫下降使交感神經活性增加 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
獨家／狂推限量優惠課程 台中美容師被控吸金600萬
獨家／狂推限量優惠課程 台中美容師被控吸金600萬EBC東森新聞 ・ 1 天前
彰化秀水鄉長之爭 藍綠人選浮現
無黨籍秀水鄉長林英嘉在民國107年以政壇新人挑戰民進黨時任鄉長梁禎祥及國民黨鄉代會主席陳文欣，在兩強夾殺下突圍當選，此屆順利連任，如今任期將屆，目前地方上已有民進黨葉國雄、國民黨鄭倫杰表態參選，據了解，林英嘉將轉戰縣議員。中時新聞網 ・ 1 天前
處理台日關係 「不是吃壽司就好」
日本首相高市早苗因「台灣有事」發言遭大陸報復，賴清德總統日前在社群平台PO出大啖壽司的照片聲援，李登輝基金會董事長李安妮22日表示，台灣面臨不對稱位置或壓力問題，要很細膩的去處理，民眾覺得很惶恐很不安時，政府不應該再對著人民訴說自己的委屈，應該具體行動跟承諾，「不是只吃壽司、喝味噌湯就好了」。中時新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 12 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 14 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 19 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 6 小時前
4年新車突起火燃燒成廢鐵！駕駛下交流道「抖動冒煙」秒逃命
台北許姓男子與友人開車前往雲林出遊，沒想到行經國道一號虎尾交流道時，車輛竟在紅綠燈處突然起火！原本計畫去國軍罐頭工廠的2人，在發現引擎冒白煙時立即下車逃生，所幸及時避開火勢，才沒造成人員傷亡。消防隊到場僅花5分鐘就撲滅火勢，但這輛僅4年車齡的汽車已成廢鐵。車主強調平時有正常保養，起火原因仍有待釐清。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 1 天前