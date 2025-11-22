黃榮堯精益求精 給病人更好服務

今年71歲、書田診所泌尿科主治醫師黃榮堯，是書田診所民國82年創立初期的元老成員之一。從醫45年，他見證泌尿科跨時代的進步，也深耕攝護腺肥大治療，以多篇「銩雷射攝護腺剜除手術」研究，獲國際肯定。為人低調的他，始終秉持「精益求精」信念，力求提供病人更好的服務。

黃榮堯說，讀書時對解剖有興趣，因此進入外科，也為此感到自豪，民國69年自國防醫學院畢業後，在泌尿科主任陳宏一邀請下，踏入泌尿科，並進入臺北榮總。30多年前，他跟隨北榮泌尿科醫師陳明村、張心湜，一起到書田診所。

與大醫院相比，基層診所門診多以攝護腺、結石問題占大宗，而作為資深醫師，黃榮堯也見證攝護腺肥大治療變革。他以「水溝」比喻攝護腺，當土石堵住（肥大）就會導致水流（排尿）不順，最早必須掀開水溝蓋（開肚），工程浩大，病人易出血、術後照護需2周。

隨著技術進步，出現經尿道攝護腺刮除術，如同竹竿伸入水溝刮土石，但過程較粗糙；約20年前雷射手術問世，以高能量燒掉土石，接著又出現更精準技術，能順著水溝壁邊緣將土石剝離，如此一來復發率降低、出血少、傷害更小，效果也更好，病人住院2天就能回家。

2017年，黃榮堯在世界內視鏡醫學會，發表首篇「銩雷射攝護腺剜除術」研究，隔年登上國際期刊；2023至今，也和書田後輩張雲筑醫師，將「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧」研究帶到歐洲、日本、韓國等國際舞台，深獲肯定。

黃榮堯說，比起「剜除」，他更常以「剝離」形容此術式，原理類似剝橘子，釜底抽薪、完整移除攝護腺肥大部分，由於是微創技術，也完全沒有傷口。他提醒，攝護腺肥大是長壽病，愈來愈多男性有攝護腺問題，日常可從減少夜間飲水、少喝酒或咖啡改善。

一路走來，黃榮堯感嘆，要感謝的人太多，帶他入門的陳宏一老師，北榮張心湜、陳明村主任，及時任高雄榮總院長黃榮慶，也非常照顧自己。如今，黃榮堯也提攜不少後輩，他認為「只能身教不能言教」，自己先做好榜樣，學生自然邊看邊學。

已屆古稀之年的黃榮堯，每周固定打高爾夫球、重訓，維持體力，「這是外科醫師的基本」。回望45年行醫路，黃榮堯認為，悲天憫人是做醫師的基本，還要精益求精、不停學習，時代不斷進步，自己也要與時俱進，提供病人更好的服務。