黃氏兄弟哲哲慶生 預告將跨界當演員

百萬YouTuber黃氏兄弟（哲哲、瑋瑋）於2月7日在板橋遠百擔任EASE香氛一日店長，活動湧入超過500名粉絲到場應援。適逢2月10日哲哲生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福，讓哲哲相當感動。

提到新年計畫，瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉，談到未來最想合作的藝人，瑋瑋坦言，鄧紫棋一直是對自己影響深遠、且非常欣賞的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，更讓他直呼相當興奮；過去哲哲曾準備生日驚喜，特別邀請鄧紫棋現身為瑋瑋慶生，讓他感動落淚，也成為難忘回憶。

迎接新的一年，哲哲也許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進。哲哲還加碼宣布瑋瑋將於下半年發行個人新專輯的消息，讓現場粉絲充滿期待。

提到香氛，黃氏兄弟表示香氛不只是偶爾使用的配件，而是日常穿搭與狀態調整中不可或缺的一環。兩人都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，合計收藏將近50瓶，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水；瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。談到工作場合，兩人也表示，上台演出或錄影前通常都會噴香水，因為「香水就是穿搭的一環」，能幫助自己快速進入狀態；瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。

