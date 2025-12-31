黃氏兄弟唱跳1日2場 樂陪粉絲倒數

百萬人氣創作雙人組「黃氏兄弟」繼首度插旗香港千人演唱會後，114年12月31日跨年夜舉辦首次專屬跨年「溫度祭」演唱會，他們突破以往演出規模，採1日連辦2場形式，在台上賣力又唱又跳多首夯曲，十分敬業，更以音樂傳遞陪伴與正能量，與粉絲共同熱血倒數、迎接2026年。

黃氏兄弟7月在台北流行音樂中心開唱，門票秒殺成績亮眼，吸引超過4000名粉絲到場支持，哲哲感性說，從線上創作到實體舞台，走了很長一段路，「日前才剛到香港開唱，接著又立刻回台，陪大家一起倒數跨年，這是一份特別的禮物，也是一場真心的約定。」

他們向來寵粉，近年舉辦多場大型專場演出，在台上熱情跟粉絲互動，大展舞台魅力，坦言此次「溫度祭」不僅是一場音樂演出，更是一場以真心回饋粉絲的溫暖儀式，瑋瑋說：「希望那一刻，大家能在音樂裡找到力量，也找到被陪伴的感覺，一起唱進2026，這是我們給彼此最真誠的祝福禮物。」