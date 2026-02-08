黃氏兄弟宣布喜訊！馬年許願合作香港天后鄧紫棋

黃氏兄弟7日出席一日店長活動。EASE香氛提供

黃氏兄弟（哲哲、瑋瑋）日前推出新單曲〈祝你新年快樂〉，昨（7日）擔任香氛品牌一日店長，結合遊戲與現場粉絲近距離互動，現場笑聲不斷、氣氛熱烈。10日將迎來哲哲生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福，為活動掀起一波高潮。

朝音樂演戲之路同步邁進

除了活動引發討論，黃氏兄弟在音樂與創作上的動向同樣備受關注。瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉，他分享常收到粉絲回饋，表示無論是全家出遊在車上，或是在家中團聚時，都會播放黃氏兄弟的歌曲，讓音樂自然成為生活的一部分。

談到未來最想合作的藝人，瑋瑋坦言鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，他直呼相當興奮、充滿期待。迎接新的一年，哲哲許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進，而瑋瑋也將於下半年發行個人全新專輯。

