黃氏兄弟新歌〈祝你新年快樂〉春節必聽 瑋瑋曝下半年推新專輯

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】EASE香氛（2/7）在板橋遠百舉辦一日店長活動，邀請百萬YouTube人氣團體黃氏兄弟（哲哲、瑋瑋）親自到場與粉絲近距離互動。活動當天現場人潮將場地擠得水洩不通，開店前即湧現排隊人龍，號碼牌發出超過 300 號，爸媽也特地帶著孩子前來，只為一睹黃氏兄弟風采。這也是黃氏兄弟首次參與結合遊戲互動形式的近距離一日店長活動，現場笑聲不斷、氣氛熱烈。2月10日哲哲生日，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，為他送上生日祝福，讓現場瞬間掀起一波高潮。隨著 2026 新計畫全面啟動，黃氏兄弟近期也剛推出單曲〈祝你新年快樂〉，展現迎接新一年的全新氣象。活動尾聲，哲哲更驚喜宣布瑋瑋將在下半年發行個人全新專輯的消息，讓現場尖叫聲不斷。

▲左起主持人詹仕偉、蘇偉、哲哲、瑋瑋、比熊一起幫壽星哲哲驚喜慶生（EASE香氛提供）

對黃氏兄弟而言，香氛不只是偶爾使用的配件，而是日常穿搭與狀態調整中不可或缺的一環。兩人都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，合計收藏將近50瓶，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水；瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。談到工作場合，兩人也表示，上台演出或錄影前通常都會噴香水，因為「香水就是穿搭的一環」，能幫助自己快速進入狀態；瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。

除了活動引發高度討論，黃氏兄弟在音樂與創作上的動向同樣備受關注。瑋瑋近期推出單曲〈祝你新年快樂〉，他分享常收到粉絲回饋，表示無論是全家出遊在車上，或是在家中團聚時，都會播放黃氏兄弟的歌曲，讓音樂自然成為生活的一部分。談到未來最想合作的藝人，瑋瑋也坦言，鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，更讓他直呼相當興奮、充滿期待；過去哲哲曾準備生日驚喜，邀請她現身為瑋瑋慶生，讓他感動落淚，也成為難忘回憶。迎接新的一年，哲哲也許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進。

▲黃氏兄弟新歌〈祝你新年快樂〉春節必聽！瑋瑋想合作鄧紫棋圓夢！哲哲宣告朝演員邁進（EASE香氛提供）

活動現場也能感受到香氛自然融入生活的樣貌。黃氏兄弟分享，自己平時會依照天氣與心情選擇不同氣味，讓香氛不只是特定時刻的點綴，而是陪伴從早到晚的生活日常。哲哲表示，天氣較冷時偏好沈穩香調，夏天則選擇清爽氣息；瑋瑋則笑說自己特別喜歡柑橘調香味，也會隨著當天狀態更換香氛，讓氣味成為調整心情的小幫手。兄弟倆也提到，若將香水作為禮物送給親友，最好能一起試聞、一起挑選，才能找到最適合、也最符合彼此喜好的味道，讓香氣成為一份貼近心意的陪伴。