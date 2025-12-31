黃氏兄弟首次台灣「溫度祭」跨年 一日兩場 陪粉絲唱進2026

照片提供：PressPlay 照片說明：百萬人氣創作雙人組「黃氏兄弟」今年七月在北流舉辦專場演唱會.跨年一日舉辦兩場《溫度祭》演唱會，陪粉絲迎接2026年的到來。

百萬人氣創作雙人組「黃氏兄弟」繼首度插旗香港千人演唱會後，確認將在跨年夜迎來首次專屬跨年演唱會《溫度祭》他們突破以往演出規模，採一日連辦兩場形式，以音樂傳遞陪伴與正能量，與粉絲共同熱血倒數、迎接2026年。

黃氏兄弟今年七月在台北流行音樂中心的專場演出，曾創下門票秒殺佳績，現場湧入超過4,000名觀眾，展現驚人號召力。這場演出奠定他們從網路創作者正式跨足專業音樂舞台的里程碑。哲哲感性表示：「從線上創作到實體舞台，我們走了很長一段路。日前才剛到香港開唱，接著又立刻回台，陪大家一起倒數跨年，這是一份特別的禮物，也是一場真心的約定。」

這場獨特的跨年演唱會將以《溫度祭》概念精心打造，預計呈現一場兼具能量與溫度的極致音樂盛宴。除了多首人氣代表作外，黃氏兄弟也將邀請多位藝人好友與知名YouTuber驚喜登台助陣，帶來最具話題的跨界合作舞台。演出嘉賓陣容，勢必將掀起粉絲熱烈討論，成為跨年夜最受矚目的焦點之一。

經過連續多場大型專場演出的洗禮，黃氏兄弟的舞台魅力與現場實力已獲高度肯定。此次《溫度祭》不僅是一場音樂演出，更是一場以真心回饋粉絲的溫暖儀式。瑋瑋坦言：「希望那一刻，大家能在音樂裡找到力量，也找到被陪伴的感覺，一起唱進2026，這是我們給彼此最真誠的祝福禮物。」他們用行動證明，自己不只是網路創作者，更是能在音樂舞台上發光的表演者。