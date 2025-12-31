黃氏兄弟首辦跨年演唱會 一日2場熱血倒數

20251231黃氏兄弟迎來首次專屬跨年演唱會。PressPlay提供

百萬人氣創作雙人組「黃氏兄弟」繼首度插旗香港千人演唱會後，確認將在跨年夜迎來首次專屬跨年演唱會「溫度祭」，他們突破以往演出規模，採一日連辦兩場形式，以音樂傳遞陪伴與正能量，與粉絲共同熱血倒數、迎接2026年。

黃氏兄弟今年七月在台北流行音樂中心的專場演出，曾創下門票秒殺佳績，現場湧入超過4,000名觀眾，展現驚人號召力。這場演出奠定他們從網路創作者正式跨足專業音樂舞台的里程碑。哲哲感性表示：「從線上創作到實體舞台，我們走了很長一段路。日前才剛到香港開唱，接著又立刻回台，陪大家一起倒數跨年，這是一份特別的禮物，也是一場真心的約定。」

廣告 廣告

黃氏兄弟迎來首次專屬跨年演唱會。PressPlay提供

跨年演唱會預計呈現一場兼具能量與溫度的極致音樂盛宴。除了多首人氣代表作外，黃氏兄弟也將邀請多位藝人好友與知名YouTuber驚喜登台助陣，帶來最具話題的跨界合作舞台。演出嘉賓陣容，勢必將掀起粉絲熱烈討論，成為跨年夜最受矚目的焦點之一。瑋瑋說：「希望那一刻，大家能在音樂裡找到力量，也找到被陪伴的感覺，一起唱進2026。」



回到原文

更多鏡報報導

蔡依林大巨蛋開唱！音樂總監曝300頁劇本祕辛 「這細節」網瘋傳有神祕意涵

陳芳語分手5個月「高大墨鏡男親密摟肩」 爆新戀情「經紀人2字回應」超明瞭

吳克群2025最後一天宣布喜訊！承諾：完成更多不可能的事