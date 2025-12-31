黃氏兄弟首辦跨年演唱會「溫度祭」一日兩場不喊累 陪粉絲唱進2026
【警政時報 司徒／臺北報導】百萬人氣創作雙人組「黃氏兄弟」繼首度插旗香港千人演唱會後，確認將在跨年夜迎來首次專屬跨年演唱會《溫度祭》他們突破以往演出規模，採一日連辦兩場形式，以音樂傳遞陪伴與正能量，與粉絲共同熱血倒數、迎接2026年。
黃氏兄弟今年七月在台北流行音樂中心的專場演出，曾創下門票秒殺佳績，現場湧入超過4,000名觀眾，展現驚人號召力。這場演出奠定他們從網路創作者正式跨足專業音樂舞台的里程碑。哲哲感性表示：「從線上創作到實體舞台，我們走了很長一段路。日前才剛到香港開唱，接著又立刻回台，陪大家一起倒數跨年，這是一份特別的禮物，也是一場真心的約定。」
這場獨特的跨年演唱會將以《溫度祭》概念精心打造，預計呈現一場兼具能量與溫度的極致音樂盛宴。除了多首人氣代表作外，黃氏兄弟也將邀請多位藝人好友與知名YouTuber驚喜登台助陣，帶來最具話題的跨界合作舞台。演出嘉賓陣容，勢必將掀起粉絲熱烈討論，成為跨年夜最受矚目的焦點之一。
經過連續多場大型專場演出的洗禮，黃氏兄弟的舞台魅力與現場實力已獲高度肯定。此次《溫度祭》不僅是一場音樂演出，更是一場以真心回饋粉絲的溫暖儀式。瑋瑋坦言：「希望那一刻，大家能在音樂裡找到力量，也找到被陪伴的感覺，一起唱進2026，這是我們給彼此最真誠的祝福禮物。」他們用行動證明，自己不只是網路創作者，更是能在音樂舞台上發光的表演者。
更多警政時報報導
【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告
【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理
其他人也在看
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 6
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 18 小時前 ・ 11
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 50
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 100
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 4 小時前 ・ 49
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
李玉璽婚事有內幕！傳「媽媽反對戀情」 許允樂提前做1事順利進家門
這段情緣始於舞台劇《婚內失戀》的合作。兩人在共演期間逐漸擦出火花，戀情迅速升溫。隨著交往穩定，李玉璽向許允樂求婚成功，並低調完成結婚登記，原是幸福的開始，卻也牽動家庭內部的種種擔憂。據《鏡週刊》報導，李家親戚透露，李媽媽對於兩人交往初期態度堅決反對，理由...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 15
獨家／陳芳語又戀愛了！曬親密照摟抱高帥男 經紀人回應了
歌手陳芳語（Kimberley）疑似迎來新戀情！與血肉果汁機鼓手彥文（陳彥文）分手約5個月後，她近日在社群平台曬出多張生活照，其中一張與高挑男子的親密合影意外曝光，立刻引發外界揣測是否已悄悄展開新戀情，對此她本人僅以偷笑表情符號回應，經紀人也未正面否認，態度耐人尋味。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22
母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三
香港影壇大亨向華強近日大談男人好色與成功的關係，更吐露自己變成「寵妻狂魔」的背後原因，竟與母親的悲慘遭遇有關。世界日報World Journal ・ 20 小時前 ・ 18
48歲何妤玟不藏了！好姊妹牽線進軍電影圈 「超狂新身分」曝光
48歲何妤玟離婚恢單後積極拓展新領域，不僅推出寫真，如今更宣布進軍電影圈。電影《空姐復仇記》昨（29）日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於明年（2026年）2月底春天上映。現場除了慶祝拍攝圓滿完成，首度擔任製片的廖家儀更帶著好姊妹何妤玟、李維維驚喜同框，分享拍攝背後的趣事。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話